Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Повернення «Караоке на Майдані». Правовласник пояснив, чому зйомки шоу переїхали з Хрещатика на Поділ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Ігор Кондратюк розповів, яку участь він бере у зніманнях «Караоке на Майдані»
фото: pravda.com.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Ігор Кондратюк: «Ми всі разом вважали, що зберегти старе місце неможливо»

Нові випуски популярного шоу «Караоке на Майдані» знімають на Контрактовій площі, а не на Хрещатику, як раніше. Український продюсер та шоумен Ігор Кондратюк в інтерв’ю «Главкому» пояснив, чому зйомки проходять на Подолі.

За словами Ігоря Кондратюка, почати знімання «Караоке на Майдані» на Хрещатику було неможливо, адже неподалік від старого місця зйомок нині розташований меморіал загиблим українським військовим.

«Тому що від місця, де ми раніше знімали (на Хрещатику, поруч з Пасажем – «Главком»), у ста метрах розташований меморіал загиблим захисникам. Тому ми всі разом вважали, що зберегти старе місце неможливо. До того ж у суботу чи неділю, коли у нас проходять зйомки там відбуваються прощання з загиблими. Все-таки, «Караоке на Майдані» – це розважальна гра, і це було б точно неправильно», – пояснив ведучий.

Ігор Кондратюк відмовився вести «Караоке на Майдані» та сам запропонував замість себе репера Хаса
Ігор Кондратюк відмовився вести «Караоке на Майдані» та сам запропонував замість себе репера Хаса
фото: сайт телеканалу ТЕТ

Ігор Кондратюк розповів, на яких умовах зараз проходять знімання шоу «Караоке на Майдані». Наразі він є автором та креативним продюсером шоу.

«Я передав ТЕТу ліцензію на виробництво певної кількості програм «Караоке на Майдані» під моїм наглядом, як автора і креативного продюсера. На таких умовах я погодився провести цей експеримент, який я назвав римейком з іншими людьми, іншим ведучим програми. Мені цікаво, як це зайде, але точка входу – війна. Це не найкращий час», – поділився шоумен.

Нагадаємо, шоу «Караоке на майдані» повернулося на екрани та виходить в етер. Новий випуск «Караоке на Майдані» вже вийшов в етер 10 травня на телеканалі ТЕТ. Однак ведучим шоу цього разу був не Ігор Кондратюк. Місце традиційного ведучого шоу Ігоря Кондратюка зайняв український хіп-хоп співак Хас, справжнє ім'я Хайдар Алієвич Хассан.

Читайте також:

Теги: Ігор Кондратюк Київ столиця шоубіз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами
У Києві 29 квітня – 3 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
27 квiтня, 11:27
Затриманому загрожує до п’яти років обмеження волі
Лякав перехожих зброєю: на бульварі Верховної Ради затримано нетверезого чоловіка
28 квiтня, 09:38
Правоохоронці та керівництво ліцею проводять роз’яснювальну бесіду з учнем та його батьками
Двоє шестикласників «заради жарту» анонсували напад на столичний ліцей
29 квiтня, 09:55
У Києві пролунали вибухи, працює ППО
У Києві пролунали вибухи, працює ППО
2 травня, 23:25
Водій автобуса намагався якнайшвидше дістатися найближчої АЗС, де на породіллю чекала бригада швидкої
Пасажирка автобуса «Кишинів–Київ» народила дитину просто в дорозі
9 травня, 17:15
Росіяни продовжують свою штурмову активність на тих напрямках, які для них ключові, каже Зеленський
Зеленський розповів, чи дотримується РФ тиші на фронті, і пояснив, як діятиме Україна
10 травня, 19:35
Організатором оборудки виявився 47-річний киянин – засновник однієї з благодійних організацій
У Києві викрито схему легалізації нелегалів під виглядом волонтерів
13 травня, 16:49
Будівля АЗС та мінімаркет після нічної атаки РФ 14 травня 2026 року
Атака на столицю: ракета знищила заправку в Дарницькому районі (фото)
14 травня, 08:49
Ділка затримали після того, як «клієнт» передав його гроші
«Друга група» за $25 тис. Затримано підприємця, який продавав ухилянтам інвалідність
19 травня, 13:18

Шоу-біз

Повернення «Караоке на Майдані». Правовласник пояснив, чому зйомки шоу переїхали з Хрещатика на Поділ
Повернення «Караоке на Майдані». Правовласник пояснив, чому зйомки шоу переїхали з Хрещатика на Поділ
Росіяни понівечили квартиру Ольги Фреймут під час атаки Києва (фото)
Росіяни понівечили квартиру Ольги Фреймут під час атаки Києва (фото)
«Про нас просто забули». Оля Полякова розказала, як в Лондоні висвітлювався російський удар по Києву
«Про нас просто забули». Оля Полякова розказала, як в Лондоні висвітлювався російський удар по Києву
Звукорежисер зі Львова здобув першу в Україні статуетку Latin Grammy
Звукорежисер зі Львова здобув першу в Україні статуетку Latin Grammy
«Довели до сліз». Зірки вирішили здійснити мрію вчительки з Нікополя
«Довели до сліз». Зірки вирішили здійснити мрію вчительки з Нікополя
Маша Кондратенко і Володимир Дантес заінтригували «стосунками, які не можливо забути»
Маша Кондратенко і Володимир Дантес заінтригували «стосунками, які не можливо забути»

Новини

В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Вчора, 22:40
РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Вчора, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
23 травня, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
23 травня, 08:55

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua