Повернення «Караоке на Майдані». Правовласник пояснив, чому зйомки шоу переїхали з Хрещатика на Поділ

Ігор Кондратюк: «Ми всі разом вважали, що зберегти старе місце неможливо»

Нові випуски популярного шоу «Караоке на Майдані» знімають на Контрактовій площі, а не на Хрещатику, як раніше. Український продюсер та шоумен Ігор Кондратюк в інтерв’ю «Главкому» пояснив, чому зйомки проходять на Подолі.

За словами Ігоря Кондратюка, почати знімання «Караоке на Майдані» на Хрещатику було неможливо, адже неподалік від старого місця зйомок нині розташований меморіал загиблим українським військовим.

«Тому що від місця, де ми раніше знімали (на Хрещатику, поруч з Пасажем – «Главком»), у ста метрах розташований меморіал загиблим захисникам. Тому ми всі разом вважали, що зберегти старе місце неможливо. До того ж у суботу чи неділю, коли у нас проходять зйомки там відбуваються прощання з загиблими. Все-таки, «Караоке на Майдані» – це розважальна гра, і це було б точно неправильно», – пояснив ведучий.

Ігор Кондратюк відмовився вести «Караоке на Майдані» та сам запропонував замість себе репера Хаса

Ігор Кондратюк розповів, на яких умовах зараз проходять знімання шоу «Караоке на Майдані». Наразі він є автором та креативним продюсером шоу.

«Я передав ТЕТу ліцензію на виробництво певної кількості програм «Караоке на Майдані» під моїм наглядом, як автора і креативного продюсера. На таких умовах я погодився провести цей експеримент, який я назвав римейком з іншими людьми, іншим ведучим програми. Мені цікаво, як це зайде, але точка входу – війна. Це не найкращий час», – поділився шоумен.

Нагадаємо, шоу «Караоке на майдані» повернулося на екрани та виходить в етер. Новий випуск «Караоке на Майдані» вже вийшов в етер 10 травня на телеканалі ТЕТ. Однак ведучим шоу цього разу був не Ігор Кондратюк. Місце традиційного ведучого шоу Ігоря Кондратюка зайняв український хіп-хоп співак Хас, справжнє ім'я Хайдар Алієвич Хассан.