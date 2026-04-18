Голова Словенії на Євробаченні заявила, що Україна не заслужила свою перемогу у 2022 році

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Словенія стала однією з чотирьох країн, які відмовилися від Євробачення через участь Ізраїлю
Наталія Горщак хоче, щоб конкурс лишався аполітичним

Керівниця словенського мовника Наталія Горщак виступила з низкою резонансних заяв щодо надмірної політизації Євробачення, поставивши під сумнів справедливість результатів останніх років. Про це повідомляє «Главком».

Заяви словенки

На думку Горщак, конкурс поступово трансформувався у політично заангажоване середовище, а переломними моментами стали 2016 та 2022 роки. Аналізуючи перемогу українського гурту Kalush Orchestra, Горщак зазначила, що хоча композиція Stefania не містила прямого політичного підтексту в тексті, її успіх мав суто символічний характер. Голова RTV Slovenia прямо заявила, що такий результат був несправедливим, а перемогу в тому році мав би здобути представник Великої Британії Сем Райдер. Вона також підкреслила, що словенська сторона офіційно зверталася до Європейської мовної спілки зі скаргами щодо політичного впливу на результати голосування, причому перші подібні застереження були надіслані ще після перемоги Джамали у 2016 році.

Суперечливість заяв Горщак її діям

Окрім критики минулих років, Наталія Горщак озвучила безкомпромісну позицію щодо майбутньої участі Словенії у конкурсі Євробачення ще в грудні 2025 року. За її словами, RTV Slovenia серйозно розглядатиме можливість відмови від участі у змаганні, якщо до нього буде допущено Ізраїль. 

У підсумку Словенія опинилася серед країн, які не виступатимуть на конкурсі в Австрія. Втім, це рішення викликало суперечливу реакцію, адже воно фактично стало протилежністю раніше задекларованих принципів Горщак. Якщо її риторика базувалася на прагненні уникнути політизації Євробачення, то логічно було б розглядати участь усіх країн, включно з Ізраїлем, на рівних умовах. Натомість позиція словенської сторони продемонструвала вибірковий підхід: апеляції до аполітичності конкурсу поєдналися з рішенням, яке саме по собі має виразне політичне забарвлення. Це, своєю чергою, підживило дискусії про подвійні стандарти серед мовників і поставило під сумнів щирість заяв про нейтральність у межах одного з найголовніших музичних шоу Європи.

Нагадаємо, що низка країн бойкотуватиме конкурс через участь Ізраїлю. Ірландія, Іспанія, Словенія та Нідерланди бойкотуватимуть Євробачення-2026 після того, як Ізраїлю було дозволено брати участь у пісенному конкурсі, попри заклики декількох телерадіокомпаній-учасниць про виключення країни.

Голова Словенії на Євробаченні заявила, що Україна не заслужила свою перемогу у 2022 році
Голова Словенії на Євробаченні заявила, що Україна не заслужила свою перемогу у 2022 році
