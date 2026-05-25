Марія Єфросиніна святкує день народження: як зірки привітали ведучу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Маша Єфросиніна святкує 47-річчя
фото: Іnstagram/mashaefrosinina
Марія Єфросиніна поділилася кадрами домашньої фотосесії у свій день народження

 

Українська ведуча Марія Єфросиніна святкує день народження, їй виповнилося 47 років. У цей день зірка поділилася дописом із нагоди свого свята. Про це розповідає «Главком» із посиланням на публікацію ведучої в Іnstagram.

Марія Єфросиніна показала, як проходить її ранок у день народження. Ведуча влаштувала фотосесію в домашньому одязі за кухні. На першому фото зірка позувала у святковому ковпаку під час сніданку.

Марія Єфросиніна поділилася кадрами домашньої фотосесії
фото: Іnstagram/mashaefrosinina

Єфросиніна поділилася кадрами без макіяжу, а на ще одному кадрі зірка позувала в дзеркалі біля великого букета червоних троянд. «Бажаю собі і всім вам довгого й щасливого життя при здоровому глузді», – написала ведуча.

Марія Єфросиніна з букетом троянд у свій день народження
фото: Іnstagram/mashaefrosinina

У коментарях під дописом Марію Єфросиніну вітали із днем народження її колеги та шанувальники. Також коментатори відзначили гарний зовнішній вигляд ведучої.

  • «З днем, красуня».
  • «З днем Народження, неймовірно крута Маша! Люблю і захоплююсь! Будь ласка, просто продовжуй сяяти, ти це робиш, як ніхто».
Зірки привітали Марію Єфросиніну з днем народження
фото: Іnstagram/mashaefrosinina
  • «З днем народження, наша неймовірна Маша», – написала Марина Узелкова.
  • «Марійка, щиро вітаю з Днем народження! Ви неймовірна, надихаюча, чудова жінка! Дякую за захід про орієнтири, це було круто!»
Марія Єфросиніна святкує день народження: як зірки привітали ведучу фото 1
фото: Іnstagram/mashaefrosinina
  • «Марійко, щиро вітаю з днем народження! Ви неймовірна, чудова жінка!»
  • «Машо, вітаю. Ти – промінь сонця, нехай ця енергія поповнюється».
Марія Єфросиніна святкує день народження: як зірки привітали ведучу фото 2
фото: Іnstagram/mashaefrosinina
  • «Машо, вітаю тебе з Днем народження! Бажаю тобі щастя, миру та перемоги! Нехай здійсняться всі твої мрії!»

Серед зірок, які привітали Марію Єфросиніну та вподобали її святковий допис були такі представнки українського шоубізнесу, як MamaRika, Анна Саліванчук, Олександр Терен, Алан Бадоєв, Настя Цимбалару, Світлана Тарабарова, Марта Адамчук, Наталка Денисенко, Узелкова Марина та інші.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» музичний продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський ексклюзивно розповів про закриття спільного проєкту співачки Олі Полякової та телеведучої Марії Єфросиніної «Дорослі дівчата». Це також підтвердили Полякова та Єфросиніна у своїй заяві.

