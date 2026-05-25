Актор-воїн Володимир Ращук пояснив, чому його не було на хрестинах власного сина

Юлія Відміцька
Володимир Ращук відмовився коментувати тему свого розлучення з дружиною
фото: скриншот Ранок у великому місті/Facebook
Володимир Ращук заявив, що його ексдружина самостійно влаштувала хрестини їхнього сина

Український актор-військовий Володимир Ращук не з’явився на хрестинах свого сина, який народився в його шлюбі з актрисою Вікторії Білан-Ращук. У коментарі проєкту «Ранок у великому місті» військовий пояснив, чому його не було на хрестинах власного сина, пише «Главком».

За словами актора, він не знав про проведення таїнства хрещення свого сина. Напередодні він розірвав стосунки з матір’ю хлопчика Вікторією Білан-Ращук.

Володимир Ращук стверджує, що ексдружина не повідомила йому про хрещення та не запросила на подію. Проте спочатку актор відмовився коментувати тему, яка стосується його родини та колишнього шлюбу. «Це тема табу. Тему не підіймаємо», – сказав Рущук.

На питання про те, чи брав актор участь у виборі хрещеної та хресного для свого сина, він відповів: «Це все вона зробила без мене. Я навіть не знав, що це відбувається».

Володимир Ращук у квітні повідомив про розлучення зі своєю дружиною акторкою Вікторією Білан-Ращук. У мережі напередодні вже ширилися чутки про розрив зіркової пари, тож Володимир Ращук підтвердив цю новину.

Згодом на це відреагувала Вікторія Білан-Ращук та заявила, що причиною розриву її стосунків із Володимиром Ращуком була його зрада. Під час того, як чоловік акторки перебував у ЗСУ, він зустрів іншу жінку та почав із нею стосунки. За словами зірки, коли вона із чоловіком відвідувала останню процедуру штучного запліднення (ЕКЗ), він уже перебував у стосунках з іншою жінкою. На той момент Вікторія Білан-Ращук не знала про зраду чоловіка. За словами Вікторії Білан-Ращук, Володимир Ращук клявся їй та її родині у вірності до неї. Але одного дня вона побачила листування свого чоловіка з коханкою.

Також повідомлялося, Володимир Ращук висловився про розрив стосунків зі своєю дружиною Вікторією Білан-Ращук. Актор зізнався, що дійсно винний перед дружиною, яка звинуватила його в зраді.

