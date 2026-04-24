Гурт Ziferblat презентував нову пісню про «божевільне» кохання (відео)

Ziferblat випустив пісню з майбутнього україномовного альбому
фото: пресслужба Ziferblat

Валентин Ліщинський поділився історією написання своєї нової пісні 

Український гурт Ziferblat, який представляв Україну на Євробаченні у 2025 році, випустив нову пісню. Музиканти поділилися новим синглом у своєму YouTube-каналі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу гурту.

Гурт Ziferblat випустив новий сингл «Божеволію». Ця пісня увійде до україномовного альбому «Меланхолія», який згодом зможуть почути українці. Автором пісні став гітарист і композитор гурту Ziferblat Валентин Лещинський.

За словами музиканта, його нова пісня про кохання. Зокрема в композиції описується кохання, яке «зводить людей із розуму». «Це історія про те, як сильне кохання трансформує людину, роблячи її «дивною» в очах оточуючих і ведучи до спільного «божевілля» двох закоханих», – пояснюють у менеджменті гурту.

Ziferblat випустили пісню «Божеволію»
фото: скриншот Ziferblat /YouTube

Пісня «Божеволію» – інді-поп трек, у якому можна почути високі ноти, звучання гітари та динамічну подачу музики. Трек має всього чотири акорди. Валентин Ліщинський розповів, що написав пісню «Божеволію» вдома, а згодом записав її на студії з колективом. Музикант поділився історією створення цієї композиції.

«Це одна з найсвіжіших пісень з альбому, яку я написав особисто. Я хотів передати стан, коли ти вже не можеш тримати це в голові й ніби починаєш втрачати контроль. Це коли «їде» дах від кохання. Я написав її вдома під акустику, приніс хлопцям, і ми разом її аранжували. Вона дуже проста, там усього чотири акорди. Ми зробили демо, а потім записали її в студії», – розповів Валентин Лещинський.

Ziferblat - Божеволію

Нагадаємо, на пісенному конкурсі Євробачення у 2025 році Україну представляв гурт Ziferblat. Київський гурт Ziferblat заснували брати-близнюки Данило Лещинський (соліст) і Валентин Лещинський (гітарист). Пізніше до складу колективу приєднався барабанщик Федір Ходаков. Свій дебютний альбом «Кіносеанс» гурт Ziferblat випустив у 2017 році, а вже за два роки представив власний сингл «Вночі» на сцені талант-шоу «Х-Фактор».

Також повідомлялося, 17 травня у швейцарському місті Базель  Україну представив гурт Ziferblat з піснею Bird of Praу. Українці виступили під сьомим номером. Соліст гурту Ziferblat Данило Лещинський вигукнув «Слава Україні» зі сцени Євробачення.

До слова, гурт Ziferblat, що представив Україну на Євробаченні-2025 з піснею Bird of Pray, у фіналі конкурсу посів 9-е місце, набравши загалом 218 балів. 60 балів Україна отримала від журі, а 158 балів від глядачів. Журі не дало Україні жодної найвищої оцінки, 12 балів. По 8 балів поставили лише Азербайджан та Португалія. 6 балів прийшло від Грузії, по 5 балів дали Швеція і Словенія, по 4 бали – Вірменія, Сан-Марино, Сербія та Ізраїль. Глядацьке голосування виявилось набагато щедрішим. По 12 балів Україна отримала від Польщі, Чехії та Ізраїлю. По 10 балів дали Грузія, Португалія та Іспанія.

