Jerry Heil вперше дала сольний концерт у Палаці Спорту: неочікувані дуети зірок (відео)

Перше сольне шоу Jerry Heil підтримали українські зірки та артисти з-за кордону

4 квітня у Києві в Палаці спорту переможниця Нацвідбору на «Євробачення-2024» співачка Jerry Heil дала свій перший сольний концерт. На сцені зі співачкою виступили не лише українські зірки, але й колеги Jerry Heil з-за кордону, пише «Главком».

Jerry Heil і Аlyona Аlyonа

Аlyona Аlyona та Jerry Heil заспівали хіт Teresa & Maria на Євробаченні-2024 фото: скриншот із соцмереж

У дуеті Jerry Heil заспівала з реперкою Аlyona Аlyonа, разом артистки представляли Україну на «Євробаченні-2024». На першому сольному концерті Jerry Heil співачки виконали спільну пісню «Teresa & Maria».

Jerry Heil і Дмитро Монатік

Jerry Heil виступила з Дмитром Монатіком фото: скриншот із соцмереж

Крім того, Jerry Heil виступила з Дмитром Монатіком, артисти заспівали спільну пісню «Вимолив». Ця композиція створена на основі поезії Юрія Іздрика. На сцені співакам грав відомий український піаніст Євген Хмара, який записав фортепіанну партію до цієї пісні.

Jerry Heil заспівала з Yarmak та Дантесом

Також Jerry Heil заспівала свій спільний хіт з виконавцем Yarmak (Олександром Ярмаком) «З якого ти поверху неба?»

На своєму сольному концерті Jerry Heil розділила сцену й зі співаком Володимиром Дантесом, вони заспівали спільну пісню «Губи у губах».

На сольний концерт Jerry Heil приїхала румунська співачка Irina Rimes

Серед артистів із-за кордону, які заспівали з Jerry Heil була румунська співачка Irina Rimes. Виконавиці представили на сцені Палацу спорту трек HORA. Ця пісня поєднує фрагменти української народної пісні «Шуміла ліщина» та оновлену версію пісні Irina Rimes.

Переможець «Євробачення» Nemо завітав до Києва на шоу Jerry Heil

На сольному концерті Jerry Heil з’явився й переможець «Євробачення-2024» Nemо. Артисти вразили глядачів, а згодом і мережі своїм дуетом. Виконавці заспівали легендарну пісню Назарія Яремчука «Запроси мене у сни».

Нагадаємо, співачка Jerry Heil, яка була учасницею цьогорічного Нацвідбору на «Євробачення-2026», розкритикувала організаторів конкурсу. Виконавиця, яка змагалася за перемогу з піснею Catharticus, заявляла що її номер не буде повноцінним. Артистка поділилась, що в записі мали показати спеціальні прилади, які ламались іскрились та створювали ефект колапсу. Проте у фінальній версії запису цього не буде. Jerry Heil обурилась, адже без цього її номер буде не таким, який мав бути.