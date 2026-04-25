Зірковий співак Рамаццотті виконав одну з пісень Євробачення-2026 під час свого концерту

Ілля Мандебура
Ерос Рамаццотті перебуває зараз у великому світовому турне
фото: Eurovisionfun

Культовий для італійської сцени співак здивував місцеву публіку 

Італійська суперзірка Ерос Рамаццотті приємно здивував болгарську публіку під час свого аншлагового концерту в Софії, виконавши пісню Bangaranga співачки Dara. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurovisionfun. 

Неочікуваний вибір пісні

Виступаючи на «Арена Армеець» перед 13 000 глядачів, співак вирішив підтримати країну-господарку та виконав фрагмент пісні Bangaranga – цьогорічної заявки Болгарії на Євробачення-2026. Рамаццотті не лише заспівав, а й повторив танцювальні рухи з пісні, чим викликав справжню овацію та шквал аплодувань у залі.

Цей виступ став частиною масштабного світового турне артиста під назвою Una Storia Importante, яке стартувало у 2026 році та присвячене 40-річчю його однойменного культового хіта. Гастролі Рамаццотті охоплюють Європу, Північну та Латинську Америку, включаючи концерти на найбільших аренах і стадіонах світу. Турне розпочалося 14 лютого в Парижі та триватиме до листопада, демонструючи незгасну популярність італійського виконавця на міжнародній сцені.

Підготовка Dara для конкурсу 

Такий жест світової зірки в межах ювілейного туру став чудовим просуванням для болгарської представниці Dara, яка цими днями завершує підготовку до конкурсу в Афінах під керівництвом креативного директора Фредріка Кемпе Рідмана. Вже наступної неділі, 3 травня, болгарська делегація вирушить до Відня, оскільки перша офіційна репетиція Dara на головній сцені Євробачення запланована на понеділок, 4 травня. Підтримка від артиста такого масштабу, як Ерос Рамаццотті, лише підігріває інтерес до виступу Болгарії, який вважається одним із найенергійніших номерів цьогорічного конкурсу.

Нагадаємо, що член грецької делегації на Євробаченні назвав країни, які мають найкращі номери на конкурсі. За словами грецького танцюриста Спіроса Фафліораса, багато постановок здивують глядачів. 

Поліція оштрафувала український гурт за допомогу ЗСУ
Співачка Маша Кондратенко записала іронічний трек про невдалі стосунки
Розлучений красень-баскетболіст. Названо героя наступного сезону «Холостяка»
Російський репер Тіматі потрапив під санкції ЄС через підтримку війни проти України
Телеведучий Микола Луценко розповів, як його пенсія змінилася під час війни
