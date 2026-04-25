Зірковий співак Рамаццотті виконав одну з пісень Євробачення-2026 під час свого концерту

Культовий для італійської сцени співак здивував місцеву публіку

Італійська суперзірка Ерос Рамаццотті приємно здивував болгарську публіку під час свого аншлагового концерту в Софії, виконавши пісню Bangaranga співачки Dara. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurovisionfun.

Неочікуваний вибір пісні

Виступаючи на «Арена Армеець» перед 13 000 глядачів, співак вирішив підтримати країну-господарку та виконав фрагмент пісні Bangaranga – цьогорічної заявки Болгарії на Євробачення-2026. Рамаццотті не лише заспівав, а й повторив танцювальні рухи з пісні, чим викликав справжню овацію та шквал аплодувань у залі.

Цей виступ став частиною масштабного світового турне артиста під назвою Una Storia Importante, яке стартувало у 2026 році та присвячене 40-річчю його однойменного культового хіта. Гастролі Рамаццотті охоплюють Європу, Північну та Латинську Америку, включаючи концерти на найбільших аренах і стадіонах світу. Турне розпочалося 14 лютого в Парижі та триватиме до листопада, демонструючи незгасну популярність італійського виконавця на міжнародній сцені.

Підготовка Dara для конкурсу

Такий жест світової зірки в межах ювілейного туру став чудовим просуванням для болгарської представниці Dara, яка цими днями завершує підготовку до конкурсу в Афінах під керівництвом креативного директора Фредріка Кемпе Рідмана. Вже наступної неділі, 3 травня, болгарська делегація вирушить до Відня, оскільки перша офіційна репетиція Dara на головній сцені Євробачення запланована на понеділок, 4 травня. Підтримка від артиста такого масштабу, як Ерос Рамаццотті, лише підігріває інтерес до виступу Болгарії, який вважається одним із найенергійніших номерів цьогорічного конкурсу.

