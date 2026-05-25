Кондратюк заборонив показувати старе «Караоке на Майдані» й пояснив причину

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Ігор Кондратюк розповів, хто профінансував відродження шоу «Караоке на Майдані»
фото з відкритих джерел
У «Караоке», яке відзнято до 2014 року, учасники ще співали російські пісні

Шоумен та телепродюсер Ігор Кондратюк виступив проти показу старих випусків шоу «Караоке на Майдані», які були зняті до 2014 року. Причину свого рішення ведучий пояснив в інтерв’ю «Главкому».

Ігор Кондратюк пояснив, що не хоче, щоб на телебаченні транслювалися ті випуски «Караоке на Майдані», де учасники співали російською мовою.

«Я нічого не готовий сказати з приводу інших телевізійних шоу – чи доречні вони зараз. Розумію, що якщо не буде українського свіжого актуального контенту, то люди будуть дивитися той, який вони розуміють, тобто російськомовний. Але «Караоке», яке відзнято до 2014 року, де ми ще співали російські пісні, я не хочу показувати. Один канал до мене звернувся з проханням дозволити показувати повтори цих програм. Але я відмовив. То була інша історія, і ми інакше дивилися на світ», – пояснив продюсер.

Ігор Кондратюк зауважив, що створення нового продукту потребує фінансування. Тож гроші на відродження шоу «Караоке на Майдані» команда отримала від спонсорів. «Відповідно, свіжий контент потрібен. У тому числі й розважальний. Де знаходити гроші? Ми знайшли в приватних спонсорів, і я не копійки не взяв у держави», – зазначив ведучий.

Як розповів правовласник шоу, він передав ліцензію на створення окремої кількості програм «Караоке на Майдані» телеканалу ТЕТ. Та водночас Кондратюк контролює знімання, як продюсер та автор. «Я передав ТЕТу ліцензію на виробництво певної кількості програм «Караоке на Майдані» під моїм наглядом, як автора і креативного продюсера. На таких умовах я погодився провести цей експеримент, який я назвав римейком з іншими людьми, іншим ведучим програми», – зазначив ексведучий шоу.

До слова, місце традиційного ведучого шоу «Караоке на Майдані» Ігоря Кондратюка зайняв український хіп-хоп співак Хас, справжнє ім'я Хайдар Алієвич Хассан. Проєкт повернувся з благодійною метою – для збору коштів на реабілітаційний центр «Титанові». 

Кондратюк заборонив показувати старе «Караоке на Майдані» й пояснив причину
Марія Єфросиніна святкує день народження: як зірки привітали ведучу
Потонула російська пропагандистка, яка зняла фільм про війну в Україні
Повернення «Караоке на Майдані». Правовласник пояснив, чому зйомки шоу переїхали з Хрещатика на Поділ
Росіяни понівечили квартиру Ольги Фреймут під час атаки Києва (фото)
«Про нас просто забули». Оля Полякова розказала, як в Лондоні висвітлювався російський удар по Києву
