Останні години подачі заявок на Нацвідбір. Які зірки хочуть на Євробачення-2026?

Деякі артисти вже не вперше пробують свої сили у Нацвідборі на Євробачення

«Суспільне Мовлення» почало приймати конкурсні заявки 3 вересня

В понеділок, 27 жовтня, завершується прийом заявок на участь в Нацвідборі на Євробачення-2026. Деякі артисти оголосили, що пробуватимуть підкорити пісенний конкурс. «Главком» розкаже, хто з представників українського шоу-бізнесу відправив композиції.

Цьогоріч до Нацвідбору на Євробачення прикута особлива увага. Гучну ініціативу співачки Олі Полякової щодо зміни деяких правил Нацвідбору підтримало багато представників індустрії. «Масла у вогонь» підлив і ультиматум від виконавиці – якщо «Суспільне Мовлення» не розпочне дискусії щодо можливості перегляду правил 2019 року, то менеджмент Полякової піде до суду. Йдеться про заборону брати участь у Нацвідборі учасникам, які після березня 2014 року відвідували Росію та тимчасово окуповані території.

Співачка Оля Полякова хоче спробувати свої сили на Нацвідборі на Євробачення фото: Instagram/polyakovamusic

В дописі «Суспільного» про останній день прийому заявок на участь у Нацвідборі на Євробаченні користувачі соцмереж дорікнули деяким фанатам Полякової. Останні заспамили в коментарях з вимогою допустити артистку до конкурсу.

Користувачі соцмереж дорікнули спамерам скриншоти: Instagram/suspilne.eurovision

І поки допуск до Нацвідбору Полякової «висить у повітрі», відомі імена тих, хто все ж таки подав заявку і має всі шанси потрапити до наступного етапу (потрапляння до лонг-листа). Серед них, зокрема, Victoria Niro (виконавиця хіта «Питань нема»), Valeria Force, Mon Fia, Панас Буйний.

Співачка Victoria Niro фото: Instagram/victorianiro.official

Заявки подали й ті, хто вже брав участь у Нацвідборі. Серед них, наприклад, Khayat, який був у фіналі 2019-го, 2020-го та 2025-го роках. Співачка СолоХа вже вп'яте пробує свої сили на Нацвідборі. Щоправда, до фіналу вона жодного разу не потрапляла. Через це, наприклад, СолоХа висловила підозри щодо прозорості конкурсу, натякаючи на можливе кумівство та наявність фаворитів серед учасників. Попри незадоволення роботою музичної продюсерки Нацвідбору на Євробачення-2025 Тіни Кароль, виконавиця вирішила подати одразу декілька заявок цього року.

Співачка СолоХа фото: Instagram/soloha_official

Автор танцювальних треків для молоді, РуханкоМен, також подав свою пісню на розгляд організаторам цьогорічного Нацвідбору. Ще у січні Ігор Корчагін (справжнє ім'я виконавця) написав 20-секундний фрагмент композиції, до якого час від часу повертався і намагався доробити. Але у серпні, творчий процес артиста раптово був зупинений.

«Я дуже серйозно захворів, і як би це жахливо не звучало, РуханкоМен втратив можливість рухатися. Лікарі категорично заборонили навантажувати організм. Крім того, я й сам швидко втомлювався – навіть після 15-хвилинної прогулянки на свіжому повітрі територією лікарні. Для мене це був складний період, адже не розумів, як швидко зможу відновити свою активну діяльність», - розповів РуханкоМен.

Ця пауза, за словами артиста, дала час переосмислити деякі цінності. «Одужуючи, я зрозумів, що пісня має стати маніфестом сьогодення. Отже, вона буде актуальною і, повірте, я вас здивую», – підсумував РуханкоМен.

Виконавець РуханкоМен фото: Instagram/rukhankoman

За словами музичної продюсерки Нацвідбору на Євробачення-2026 Джамали артисти вже надіслали понад 300 заявок. Останній день подачі став рекордним. А враховуючи, що композиції можна надсилати до завершення дня, то їхня кількість може значно зрости. Не обходиться на Нацвідборі і без складностей. «Є багато класних голосів – немає пісні. Є пісня, але людина не може заспівати її наживо. Тож радію, що є цей формат лайву», – розповіла у своєму пабліку переможниця Євробачення-2016 Джамала.

Зазначимо, що Нацвідбір на Євробачення-2026 пройде в лютому. Проведення самого ж пісенного конкурсу (два півфінали та фінал) заплановано на травень 2026-го.

Співачка Джамала отримала безліч заявок в останній день прийому пісень на участь в Нацвідборі на Євробачення-2026 скриншот: Telegram/jamalajaaaa

