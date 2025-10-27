Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Останні години подачі заявок на Нацвідбір. Які зірки хочуть на Євробачення-2026?

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Деякі артисти вже не вперше пробують свої сили у Нацвідборі на Євробачення
фото: колаж glavcom.ua

«Суспільне Мовлення» почало приймати конкурсні заявки 3 вересня

В понеділок, 27 жовтня, завершується прийом заявок на участь в Нацвідборі на Євробачення-2026. Деякі артисти оголосили, що пробуватимуть підкорити пісенний конкурс. «Главком» розкаже, хто з представників українського шоу-бізнесу відправив композиції.

Цьогоріч до Нацвідбору на Євробачення прикута особлива увага. Гучну ініціативу співачки Олі Полякової щодо зміни деяких правил Нацвідбору підтримало багато представників індустрії. «Масла у вогонь» підлив і ультиматум від виконавиці – якщо «Суспільне Мовлення» не розпочне дискусії щодо можливості перегляду правил 2019 року, то менеджмент Полякової піде до суду. Йдеться про заборону брати участь у Нацвідборі учасникам, які після березня 2014 року відвідували Росію та тимчасово окуповані території.

Співачка Оля Полякова хоче спробувати свої сили на Нацвідборі на Євробачення
Співачка Оля Полякова хоче спробувати свої сили на Нацвідборі на Євробачення
фото: Instagram/polyakovamusic

В дописі «Суспільного» про останній день прийому заявок на участь у Нацвідборі на Євробаченні користувачі соцмереж дорікнули деяким фанатам Полякової. Останні заспамили в коментарях з вимогою допустити артистку до конкурсу. 

Користувачі соцмереж дорікнули спамерам
Користувачі соцмереж дорікнули спамерам
скриншоти: Instagram/suspilne.eurovision

І поки допуск до Нацвідбору Полякової «висить у повітрі», відомі імена тих, хто все ж таки подав заявку і має всі шанси потрапити до наступного етапу (потрапляння до лонг-листа). Серед них, зокрема, Victoria Niro (виконавиця хіта «Питань нема»), Valeria Force, Mon Fia, Панас Буйний.

Співачка Victoria Niro
Співачка Victoria Niro
фото: Instagram/victorianiro.official

Заявки подали й ті, хто вже брав участь у Нацвідборі. Серед них, наприклад, Khayat, який був у фіналі 2019-го, 2020-го та 2025-го роках. Співачка СолоХа вже вп'яте пробує свої сили на Нацвідборі. Щоправда, до фіналу вона жодного разу не потрапляла. Через це, наприклад, СолоХа висловила підозри щодо прозорості конкурсу, натякаючи на можливе кумівство та наявність фаворитів серед учасників. Попри незадоволення роботою музичної продюсерки Нацвідбору на Євробачення-2025 Тіни Кароль, виконавиця вирішила подати одразу декілька заявок цього року.

Співачка СолоХа
Співачка СолоХа
фото: Instagram/soloha_official

Автор танцювальних треків для молоді, РуханкоМен, також подав свою пісню на розгляд організаторам цьогорічного Нацвідбору. Ще у січні Ігор Корчагін (справжнє ім'я виконавця) написав 20-секундний фрагмент композиції, до якого час від часу повертався і намагався доробити. Але у серпні, творчий процес артиста раптово був зупинений.

«Я дуже серйозно захворів, і як би це жахливо не звучало, РуханкоМен втратив можливість рухатися. Лікарі категорично заборонили навантажувати організм. Крім того, я й сам швидко втомлювався – навіть після 15-хвилинної прогулянки на свіжому повітрі територією лікарні. Для мене це був складний період, адже не розумів, як швидко зможу відновити свою активну діяльність», - розповів РуханкоМен.

Ця пауза, за словами артиста, дала час переосмислити деякі цінності. «Одужуючи, я зрозумів, що пісня має стати маніфестом сьогодення. Отже, вона буде актуальною і, повірте, я вас здивую», – підсумував РуханкоМен.

Виконавець РуханкоМен
Виконавець РуханкоМен
фото: Instagram/rukhankoman

За словами музичної продюсерки Нацвідбору на Євробачення-2026 Джамали артисти вже надіслали понад 300 заявок. Останній день подачі став рекордним. А враховуючи, що композиції можна надсилати до завершення дня, то їхня кількість може значно зрости. Не обходиться на Нацвідборі і без складностей. «Є багато класних голосів – немає пісні. Є пісня, але людина не може заспівати її наживо. Тож радію, що є цей формат лайву», – розповіла у своєму пабліку переможниця Євробачення-2016 Джамала.

Зазначимо, що Нацвідбір на Євробачення-2026 пройде в лютому. Проведення самого ж пісенного конкурсу (два півфінали та фінал) заплановано на травень 2026-го.

Співачка Джамала отримала безліч заявок в останній день прийому пісень на участь в Нацвідборі на Євробачення-2026
Співачка Джамала отримала безліч заявок в останній день прийому пісень на участь в Нацвідборі на Євробачення-2026
скриншот: Telegram/jamalajaaaa

Раніше «Главком» писав, що Джамала заговорила про зміну правил Нацвідбору.

Читайте також:

Теги: Джамала Євробачення музика Оля Полякова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мерц підтримав бойкот Євробачення через «скандал» з Ізраїлем
Канцлер Німеччини Мерц готовий підтримати бойкот Євробачення через виключення Ізраїлю
7 жовтня, 14:32
Продюсер закликав «Суспільне» якнайшвидше переглянути спірні пункти регламенту
Продюсер Полякової оголосив війну «Суспільному»
21 жовтня, 14:49
Співачка Тоня Матвієнко поки скандал не коментувала
«Відпустили всі гріхи». Вдова Поклада поставила крапку в історії з порушенням авторських прав Тонею Матвієнко
2 жовтня, 10:10
Олена Тополя змінила музичне звучання композиції
«Обеззброєна». Олена Тополя переклала українською один зі своїх найгучніших хітів (відео)
2 жовтня, 11:40
За останній рік Аліса Полякова суттєво змінилась
Оля Полякова показала нові фото молодшої доньки, якій виповнилось 14 років
5 жовтня, 20:05
Артисти поки не коментували російський терор вніч проти 10 жовтня
Переможці Євробачення-2024 стали свідками атаки росіян та вийшли на зв'язок з київського укриття
10 жовтня, 12:11
Співачка Солоха мріє потрапити хоча б до лонгліста Нацвідбору на Євробачення
Відома співачка, попри попередні скандали, вп'яте подалась на Нацвідбір Євробачення
20 жовтня, 11:24
Руслан Циганков ділиться досвідом спілкування з підлітками
Найвідоміший вчитель фізики та інформатики пояснив, чому молодь досі слухає російські пісні
21 жовтня, 14:11
Співачка Оля Полякова гучно заявила про плани подаватися на Нацвідбір на Євробачення-2026
Скандал на Євробаченні. Полякова поставила ультиматум «Суспільному» з конкретною датою
24 жовтня, 13:22

Шоу-біз

Останні години подачі заявок на Нацвідбір. Які зірки хочуть на Євробачення-2026?
Останні години подачі заявок на Нацвідбір. Які зірки хочуть на Євробачення-2026?
Клопотенко нагодував японців борщем із продуктів, вирощених на розмінованих українських полях
Клопотенко нагодував японців борщем із продуктів, вирощених на розмінованих українських полях
Чотири українки підкорили німецьку адаптацію шоу «Голос країни» (відео)
Чотири українки підкорили німецьку адаптацію шоу «Голос країни» (відео)
Блогерка-мільйонниця заблокувала в соцмережах ветерана з шоу «Холостяк»
Блогерка-мільйонниця заблокувала в соцмережах ветерана з шоу «Холостяк»
Експрем'єр Канади Джастін Трюдо та Кеті Перрі підтвердили свій роман
Експрем'єр Канади Джастін Трюдо та Кеті Перрі підтвердили свій роман
Полякова визнала провал своїх прогнозів щодо завершення війни в Україні (відео)
Полякова визнала провал своїх прогнозів щодо завершення війни в Україні (відео)

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua