Погрожують ще більшими скандалами. Полякова з продюсером написали босам Євробачення

Співачка Оля Полякова та її бізнес-партнер, продюсер Михайло Ясинський, написали офіційні листи до Європейської спілки радіомовлення та телебачення (EBU). Вони сподіваються, що організатори пісенного конкурсу Євробачення зможуть вплинути на Суспільне Мовлення, яке проводить Нацвідбір в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Ясинського.

«Відправили листи в EBU з проханням втрутитися в справу та в «Суспільне» з попередженням, що якщо не будуть змінені окремі правила Нацвідбору на Євробачення, то неминучий судовий позов та процес можуть призвести до ще більших скандалів. Треба просто вийти на відкриту дискусію і знайти правильне, справедливе рішення», – зауважив Ясинський.

Йдеться про правила «Суспільного Мовлення», які забороняють участь в Нацвідборі на Євробачення артистам, які після березня 2014 року виступали в Росії та на окупованих територіях. Полякова та Ясинський не розуміють, чому в такому випадку мовник обирає музичними продюсерами або ж членів журі тих, хто порушував ці правила.

16 жовтня Оля Полякова оголосила про намір взяти участь у Нацвідборі на Євробачення-2026 і звернулася до Суспільного Мовлення з вимогою змінити правила участі. Артистка наголосила – її ініціатива не лише для неї, але й інших талановитих та топових артистів, які могли б гідно представити нашу країну на пісенному конкурсі. Бо після лютого 2022 року, розповідала Полякова, стало зрозуміло хто є хто. Мається на увазі, що деякі артисти виїхали, а більшість залишились з українцями, гастролюють з благодійними концертами та мають чітку громадянську позицію.

Ясинський вже наголошував, зокрема, «Главкому», що правила змінювали у 2019 році, коли на Нацвідборі перемогла Maruv, яка активно гастролювала у РФ. Тоді артистка відмовилась підписувати контракт з «Суспільним Мовленням», і в Ізраїлі того року нашої делегації не було. Втім, на думку Ясинського та Полякової ці правила не зовсім актуальні в сьогоденні та порушують базові права громадянина України. Співачка та Ясинський впевнені у своїй перемозі в суді, якщо до цього дійде справа.

