Продюсер Полякової оголосив війну «Суспільному»

Продюсер Полякової погрожує судом через дискримінаційні правила Нацвідбору

Продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський розкритикував відповідь «Суспільне Мовлення» через правила участі в Національному відборі на «Євробачення». Ясинський заявив, що чинні обмеження, засновані на «поведінковій» ознаці та минулих гастролях артистів, є незаконними та дискримінаційними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Михайла Ясинського.

Продюсер посилається на думки професійних юристів, які стверджують, що заборона участі в конкурсі не за мистецькими критеріями, а через минулі гастролі, може бути визнана протиправною.

«Заборона брати участь у відборі через факти минулих гастролей – це обмеження доступу до конкурсу не за мистецькими критеріями, а за «поведінковою» ознакою. У публічно-правовій площині Суспільне, діючи як організатор загальнонаціонального конкурсу, має дотримуватися конституційного принципу рівності (ст. 24 Конституції)», – зазначає продюсер.

Він попередив, що якщо позов буде виграно вже після проведення Національного відбору, це створить «ризик визнання результатів недійсними та необхідності перезапуску процедури». Наслідки для НСТУ, за його словами, будуть «репутаційні, фінансові та часові».

Ясинський різко розкритикував комунікацію «Суспільне Мовлення», зазначивши, що їхній лист-відповідь свідчить про низький рівень розуміння ситуації.

«Найкраще, щоб вони могли зробити зараз, так це нічого не відповідати, а просто в день оприлюднення імен учасників не назвати Полякову. І все. Але ніт. Вони в черговий раз показують рівень своєї комунікації», – написав продюсер.

Він також натякнув на необхідність згадати «про членів журі та переможців після 2014-го», чиї імена «дуже не хотілося б згадувати», але це «виходить попереду».

Продюсер закликав «Суспільне» якнайшвидше переглянути спірні пункти регламенту, щоб уникнути можливої судової тяганини та відповідальності за «витрачені державні кошти».

Як відомо, «Суспільне Мовлення» вважає неприпустимим представлення України артистами, які вели концертну діяльність на території Росії, в тимчасово окупованому Криму або на іншій окупованій території України після 15 березня 2014 року, а також на території Республіки Білорусь після 24 лютого 2022 року.

Раніше, співачка Оля Полякова висловила бажання, аби деякі правила участі артистів у Нацвідборі на Євробачення переглянули. Артистка подала заявку та звернулася до «Суспільного Мовлення» з офіційним листом. Своє бачення цієї ініціативи «Главкому» прокоментував продюсер Михайло Ясинський, який багато років співпрацює з Поляковою. Йдеться про перегляд дозволу участі в Нацвідборі на Євробачення для виконавців, які після 2014 року виступали на території РФ та окупованих територіях. Зараз брати участі у відборі вони не можуть. Серед них і Оля Полякова. Розмови про перегляд правил були в індустрії давно, але так масштабно цю тематику ще не підіймали. Михайло Ясинський підтримав ініціативу Полякової.