Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Продюсер Полякової оголосив війну «Суспільному»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Продюсер закликав «Суспільне» якнайшвидше переглянути спірні пункти регламенту
колаж: glavcom.ua

Продюсер Полякової погрожує судом через дискримінаційні правила Нацвідбору

Продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський розкритикував відповідь «Суспільне Мовлення» через правила участі в Національному відборі на «Євробачення». Ясинський заявив, що чинні обмеження, засновані на «поведінковій» ознаці та минулих гастролях артистів, є незаконними та дискримінаційними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Михайла Ясинського.

Продюсер посилається на думки професійних юристів, які стверджують, що заборона участі в конкурсі не за мистецькими критеріями, а через минулі гастролі, може бути визнана протиправною.

«Заборона брати участь у відборі через факти минулих гастролей – це обмеження доступу до конкурсу не за мистецькими критеріями, а за «поведінковою» ознакою. У публічно-правовій площині Суспільне, діючи як організатор загальнонаціонального конкурсу, має дотримуватися конституційного принципу рівності (ст. 24 Конституції)», – зазначає продюсер.

Він попередив, що якщо позов буде виграно вже після проведення Національного відбору, це створить «ризик визнання результатів недійсними та необхідності перезапуску процедури». Наслідки для НСТУ, за його словами, будуть «репутаційні, фінансові та часові».

Ясинський різко розкритикував комунікацію «Суспільне Мовлення», зазначивши, що їхній лист-відповідь свідчить про низький рівень розуміння ситуації.

«Найкраще, щоб вони могли зробити зараз, так це нічого не відповідати, а просто в день оприлюднення імен учасників не назвати Полякову. І все. Але ніт. Вони в черговий раз показують рівень своєї комунікації», – написав продюсер.

Він також натякнув на необхідність згадати «про членів журі та переможців після 2014-го», чиї імена «дуже не хотілося б згадувати», але це «виходить попереду».

Продюсер закликав «Суспільне» якнайшвидше переглянути спірні пункти регламенту, щоб уникнути можливої судової тяганини та відповідальності за «витрачені державні кошти».

Як відомо, «Суспільне Мовлення» вважає неприпустимим представлення України артистами, які вели концертну діяльність на території Росії, в тимчасово окупованому Криму або на іншій окупованій території України після 15 березня 2014 року, а також на території Республіки Білорусь після 24 лютого 2022 року.

Раніше, співачка Оля Полякова висловила бажання, аби деякі правила участі артистів у Нацвідборі на Євробачення переглянули. Артистка подала заявку та звернулася до «Суспільного Мовлення» з офіційним листом. Своє бачення цієї ініціативи «Главкому» прокоментував продюсер Михайло Ясинський, який багато років співпрацює з Поляковою. Йдеться про перегляд дозволу участі в Нацвідборі на Євробачення для виконавців, які після 2014 року виступали на території РФ та окупованих територіях. Зараз брати участі у відборі вони не можуть. Серед них і Оля Полякова. Розмови про перегляд правил були в індустрії давно, але так масштабно цю тематику ще не підіймали. Михайло Ясинський підтримав ініціативу Полякової.

Читайте також:

Теги: Оля Полякова Михайло Ясинський Євробачення суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ніколя Саркозі буде ув'язнено в ізоляторі в'язниці Санте в Парижі
Ніколя Саркозі відправиться до в'язниці: коли і де він відбуватиме термін
Вчора, 13:20
Співачка Солоха мріє потрапити хоча б до лонгліста Нацвідбору на Євробачення
Відома співачка, попри попередні скандали, вп'яте подалась на Нацвідбір Євробачення
Вчора, 11:24
Влітку 2024 року митрополит Феодосій отримав пʼяту підозру
Митрополит УПЦ МП, який під слідством в Україні, рвався на «допит» в ООН. Що вирішив суд
16 жовтня, 08:14
До фіналу Нацвідбору потрапили шестеро виконавців
Дитяче Євробачення-2025. У «Дії» стартувало голосування за переможця нацвідбору
10 жовтня, 12:31
Позовні вимоги дружини Порошенка оцінювалися у 17,1 млрд грн
Крижопільський суд «розкусив» Порошенків. План вивести майно з під санкцій зазнав фіаско
4 жовтня, 08:35
Після складання присяги судді щодня складають іспит доброчесності та незалежності, наголошує суддя Марина Барсук
Суддя Марина Барсук назвала проблеми, з якими стикається судова система в Україні
3 жовтня, 09:37
Реванш прокурорів-інвалідів: як суди «ломають» рішення МОЗ
Прокурори масово повертають собі скасовану інвалідність? Адвокат вказав на прогалини у законодавстві
2 жовтня, 14:35
Обвинувачений Артем Косов із надуманих причин позбавив життя 16-річного Максима Матерухіна
Убивство підлітка на фунікулері: чи виправдане довічне покарання? Фаховий розбір юристів Війна і право
2 жовтня, 10:25
Шуфрича звинувачують у держзраді
Суд розглянув клопотання про зміну запобіжного заходу для Шуфрича
24 вересня, 18:55

Шоу-біз

Продюсер Полякової оголосив війну «Суспільному»
Продюсер Полякової оголосив війну «Суспільному»
На концерті Бужинської та Грицкана сталася бійка (відео)
На концерті Бужинської та Грицкана сталася бійка (відео)
Чи пускати артистів, що виступали у РФ, на Євробачення? «Суспільне» відповіло Олі Поляковій
Чи пускати артистів, що виступали у РФ, на Євробачення? «Суспільне» відповіло Олі Поляковій
Іво Бобул вважає, що Джамала і Kalush Orchestra отримали перемогу на Євробаченні незаслужено
Іво Бобул вважає, що Джамала і Kalush Orchestra отримали перемогу на Євробаченні незаслужено
Смерть Дизеля. Руслана, Вакарчук та інші зірки вшанували пам'ять лідера Green Grey
Смерть Дизеля. Руслана, Вакарчук та інші зірки вшанували пам'ять лідера Green Grey
Сестра Софії Ротару купила права на «Червону руту»
Сестра Софії Ротару купила права на «Червону руту»

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua