Юлія Саніна приїхала до Києва з-за кордону та натрапила на хейт

Українці розритикували співачку через її чоловіка, який мешкає в Іспанії

Українська співачка та фронтвумен гурту The Hardkis Юлія Саніна, яка мешкає в Іспанії, повернулася до Києва. Зірка поділилася кадрами зі своєї прогулянки та привітала столицю із днем народження. У мережі деякі користувачі розкритикували співачку. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артистки у Тhreads.

Юлія Саніна показалася у відомих місцях Києва та прогулялася вулицями столиці, а також проїхалася у метро. «Вчора пройшла свій улюблений маршрут Києвом. Від Арсенальної до Хрещатика, Майдан і Володимирська гірка», – розповіла зірка.

фото: скриншот Тhreads.com/the_hardkis

Також співачка привітала Київ із днем народження. «Люблю тебе, моє місто. І дуже сумую за тобою. З Днем Києва», – написала вона.

фото: скриншот Тhreads.com/the_hardkis

У мережі під дописом Юлії Саніної з’явилися різноманітні коментарі. Зокрема, українці запитували у виконавиці, чому вона приїхала до України без свого чоловіка продюсера та музиканта Валерія Бебко.

фото: скриншот Тhreads.com/the_hardkis

Коментатори нагадали про те, що чоловік живе за кордоном, що й стало приводом для хейту. До слова, подібну критику у бік зіркового подружжя висловлювали й раніше:

«Що? Спеціально з Іспанії прилетіла, контент пилити до дня Києва? Моя ти патріотка!»

«Перестала слухати...»

«А чоловіка слабо провести «улюбленим маршрутом?»

«Людям просто не подобається, як автор допису та її команда повелися – поїхали з України та не

повернулися».

фото: скриншот Threads

«А чому без чоловіка?»

«Патріотка із-за бугра. Потужно. А де чоловік? Бронь за скільки купив?»

«Лицеміри».

«Шанс побачити Юлю в метро в Києві невеликий, але ніколи не дорівнює нулю».

Також у Юлії Саніної запитали, чому вона сумує за Києвом. На це співачка відповіла: «Бо наразі рідко бачимось».

Нагадаємо, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна в соціальній мережі Instagram опублікувала родинні знімки із зимового відпочинку, які неоднозначно оцінили користувачі Так, співачка показала, як поїхала із дитиною на відпочинок. Хоча Юлія Саніна і не зазначила геолокацію, завдяки одному зі знімків вдалося визначити ймовірне місце, яке родина обрала для відпочинку. Це – гірськолижний курорт Сьєрра-Невада (Sierra Nevada) на півдні Іспанії.