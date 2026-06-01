Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Юлія Саніна приїхала до Києва з-за кордону та натрапила на хейт

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Юлія Саніна показалася у Києві
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Українці розритикували співачку через її чоловіка, який мешкає в Іспанії 

Українська співачка та фронтвумен гурту The Hardkis Юлія Саніна, яка мешкає в Іспанії, повернулася до Києва. Зірка поділилася кадрами зі своєї прогулянки та привітала столицю із днем народження. У мережі деякі користувачі розкритикували співачку. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артистки у Тhreads.

Юлія Саніна показалася у відомих місцях Києва та прогулялася вулицями столиці, а також проїхалася у метро. «Вчора пройшла свій улюблений маршрут Києвом. Від Арсенальної до Хрещатика, Майдан і Володимирська гірка», – розповіла зірка.

Юлія Саніна приїхала до Києва з-за кордону та натрапила на хейт фото 1
фото: скриншот Тhreads.com/the_hardkis

Також співачка привітала Київ із днем народження. «Люблю тебе, моє місто. І дуже сумую за тобою. З Днем Києва», – написала вона.

Юлія Саніна приїхала до Києва з-за кордону та натрапила на хейт фото 2
фото: скриншот Тhreads.com/the_hardkis

У мережі під дописом Юлії Саніної з’явилися різноманітні коментарі. Зокрема, українці запитували у виконавиці, чому вона приїхала до України без свого чоловіка продюсера та музиканта Валерія Бебко.

Юлія Саніна приїхала до Києва з-за кордону та натрапила на хейт фото 3
фото: скриншот Тhreads.com/the_hardkis

Коментатори нагадали про те, що чоловік живе за кордоном, що й стало приводом для хейту. До слова, подібну критику у бік зіркового подружжя висловлювали й раніше:

  • «Що? Спеціально з Іспанії прилетіла, контент пилити до дня Києва? Моя ти патріотка!»
  • «Перестала слухати...»
  • «А чоловіка слабо провести «улюбленим маршрутом?»
  • «Людям просто не подобається, як автор допису та її команда повелися – поїхали з України та не
  • повернулися».
Юлія Саніна приїхала до Києва з-за кордону та натрапила на хейт фото 4
фото: скриншот Threads
  • «А чому без чоловіка?»
  • «Патріотка із-за бугра. Потужно. А де чоловік? Бронь за скільки купив?»
  • «А чоловіка слабо провести «улюбленим маршрутом?»
  • «Лицеміри».
  • «Шанс побачити Юлю в метро в Києві невеликий, але ніколи не дорівнює нулю».

Також у Юлії Саніної запитали, чому вона сумує за Києвом. На це співачка відповіла: «Бо наразі рідко бачимось».

Нагадаємо, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна в соціальній мережі Instagram опублікувала родинні знімки із зимового відпочинку, які неоднозначно оцінили користувачі Так, співачка показала, як поїхала із дитиною на відпочинок. Хоча Юлія Саніна і не зазначила геолокацію, завдяки одному зі знімків вдалося визначити ймовірне місце, яке родина обрала для відпочинку. Це – гірськолижний курорт Сьєрра-Невада (Sierra Nevada) на півдні Іспанії.

Читайте також:

Теги: Київ Юлія Саніна хейт шоубіз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Затримання чоловіка з гранатою
У столичному парку затримано чоловіка з бойовою гранатою
6 травня, 09:05
Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу
Росія зірвала другий день перемир'я: Генштаб повідомив, куди вдарив ворог
10 травня, 17:59
Портрет Віктора Ющенка, написаний Іваном Марчуком
Пророчий портрет Ющенка. Полотно Марчука, яке понад 20 років було сховане, тепер може побачити кожен
11 травня, 13:34
Ольга Токарчук розповіла, як використувує ШІ під час створення своїх творів
Скандал у Польщі: письменниця потрапила під хвилю критики через заяви про використання ШІ
22 травня, 09:10
Готовий ресторан у Києві виставлено на продаж
Чи справді в Києві масово закриваються ресторани? Аналітики розкрили реальну ситуацію
18 травня, 16:00
Слідчі повідомили правопорушникові про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ – розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах
Закупівля елітних саджанців утридорога: посадовець структури «Київзеленбуду» отримав підозру
22 травня, 08:52
Столична велоінфраструктура: на Порталі даних Києва опублікували новий набір даних та інтерактивну мапу
На Порталі даних Києва з’явилася інтерактивна мапа для велосипедистів
22 травня, 09:31
Речник Путіна Дмитро Пєсков
Кремль після чергових погроз розповів, що означають «системні» удари по Києву
26 травня, 15:15
Майже 20 тис. випускників столичних шкіл виходять у доросле життя
Останній дзвоник у школах Києва: Кличко зворушливо звернувся до випускників
29 травня, 12:51

Шоу-біз

Юлія Саніна приїхала до Києва з-за кордону та натрапила на хейт
Юлія Саніна приїхала до Києва з-за кордону та натрапила на хейт
«Треба вже сказати правду. Ми – ідеальна пара». Бадоєв і Барських зробили гучне «зізнання»
«Треба вже сказати правду. Ми – ідеальна пара». Бадоєв і Барських зробили гучне «зізнання»
Ірина Білик стала хрещеною сина Гросу: «символічне» стало реальним
Ірина Білик стала хрещеною сина Гросу: «символічне» стало реальним
Автор «Смарагдового неба» Drevo одружився у Києві
Автор «Смарагдового неба» Drevo одружився у Києві
Легендарна Оксана Білозір святкує День народження. Неймовірні фото співачки
Легендарна Оксана Білозір святкує День народження. Неймовірні фото співачки
Відома співачка через багато років повернулася з США до України. Перші кадри репетиції Міки Ньютон
Відома співачка через багато років повернулася з США до України. Перші кадри репетиції Міки Ньютон

Новини

«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Сьогодні, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Сьогодні, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Сьогодні, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Сьогодні, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Сьогодні, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua