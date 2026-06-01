Юлія Саніна приїхала до Києва з-за кордону та натрапила на хейт
Українці розритикували співачку через її чоловіка, який мешкає в Іспанії
Українська співачка та фронтвумен гурту The Hardkis Юлія Саніна, яка мешкає в Іспанії, повернулася до Києва. Зірка поділилася кадрами зі своєї прогулянки та привітала столицю із днем народження. У мережі деякі користувачі розкритикували співачку. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артистки у Тhreads.
Юлія Саніна показалася у відомих місцях Києва та прогулялася вулицями столиці, а також проїхалася у метро. «Вчора пройшла свій улюблений маршрут Києвом. Від Арсенальної до Хрещатика, Майдан і Володимирська гірка», – розповіла зірка.
Також співачка привітала Київ із днем народження. «Люблю тебе, моє місто. І дуже сумую за тобою. З Днем Києва», – написала вона.
У мережі під дописом Юлії Саніної з’явилися різноманітні коментарі. Зокрема, українці запитували у виконавиці, чому вона приїхала до України без свого чоловіка продюсера та музиканта Валерія Бебко.
Коментатори нагадали про те, що чоловік живе за кордоном, що й стало приводом для хейту. До слова, подібну критику у бік зіркового подружжя висловлювали й раніше:
- «Що? Спеціально з Іспанії прилетіла, контент пилити до дня Києва? Моя ти патріотка!»
- «Перестала слухати...»
- «А чоловіка слабо провести «улюбленим маршрутом?»
- «Людям просто не подобається, як автор допису та її команда повелися – поїхали з України та не
- повернулися».
- «А чому без чоловіка?»
- «Патріотка із-за бугра. Потужно. А де чоловік? Бронь за скільки купив?»
- «А чоловіка слабо провести «улюбленим маршрутом?»
- «Лицеміри».
- «Шанс побачити Юлю в метро в Києві невеликий, але ніколи не дорівнює нулю».
Також у Юлії Саніної запитали, чому вона сумує за Києвом. На це співачка відповіла: «Бо наразі рідко бачимось».
Нагадаємо, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна в соціальній мережі Instagram опублікувала родинні знімки із зимового відпочинку, які неоднозначно оцінили користувачі Так, співачка показала, як поїхала із дитиною на відпочинок. Хоча Юлія Саніна і не зазначила геолокацію, завдяки одному зі знімків вдалося визначити ймовірне місце, яке родина обрала для відпочинку. Це – гірськолижний курорт Сьєрра-Невада (Sierra Nevada) на півдні Іспанії.
Коментарі — 0