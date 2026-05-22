Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Порталі даних Києва з’явилася інтерактивна мапа для велосипедистів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Порталі даних Києва з’явилася інтерактивна мапа для велосипедистів
Столична велоінфраструктура: на Порталі даних Києва опублікували новий набір даних та інтерактивну мапу
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Мапа дозволяє мешканцям у реальному часі переглядати маршрути, оцінювати їх протяжність і планувати безпечні поїздки містом

На Порталі даних Києва стала доступною інтерактивна мапа велоінфраструктури столиці – сучасний цифровий інструмент, що візуалізує повну мережу велосмуг і велодоріжок міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Наголошується, що мапа дозволяє мешканцям у реальному часі переглядати маршрути, оцінювати їх протяжність і планувати безпечні поїздки містом. Мапа доступна за посиланням.

Паралельно з візуальною мапою оприлюднили машиночитний набір даних у форматі GeoJSON. Це дозволяє розробникам навігаційних сервісів, логістичним компаніям та урбаністам інтегрувати київську веломережу у свої продукти. Набір даних доступний за посиланням.

Також на Порталі даних доступні інші важливі набори, що стосуються різних сфер життя громади – міської інфраструктури, транспорту, благоустрою тощо. Зокрема, у квітні цього року на Порталі даних Києва зʼявилась нова мапа з набором відкритих даних. Тепер інформацію про перекриття доріг, ремонти й обмеження руху можна переглядати не тільки в застосунку Київ Цифровий, а й на Порталі відкритих даних. Усі об’єкти відображаються на мапі з прив’язкою до конкретних вулиць і ділянок міста. 

Нагадаємо, водій позашляховика Mercedes у Києві жорстоко побив велосипедиста, який зробив йому зауваження за паркування на велодоріжці. Правоохоронці встановили, що внаслідок нападу постраждав 40-річний киянин, якого госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та переломом скроневої кістки.

Читайте також:

Теги: Київ велоспорт велоінфраструктура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряна тривога у Києві тривала 15 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 15 хвилин
18 травня, 23:35
За скоєне чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі
Розбещував малолітню дівчинку: правоохоронці затримали 44-річного киянина
11 травня, 17:35
На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами
Де у Києві проходитимуть сезонні продуктові ярмарки 12-17 травня (адреси)
11 травня, 13:38
Жінка 1964 року народження випала з вікна на 13 поверсі
На Позняках жінка випала з вікна багатоповерхівки
6 травня, 17:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
29 квiтня, 13:36
За даними слідства, чоловік продавав зброю, яку знаходив у зоні проведення бойових дій
Продавав гвинтівки через інтернет: у Києві викрито торговця трофейною зброєю (фото)
27 квiтня, 13:32
Отримавши доступ до авто, підозрюваний самостійно знайшов покупця та оформив продаж за $19 тис, а після угоди зник
Обіцяв допомогти з продажем Jeep, а після угоди зник із грошима: підозрюваного затримано
24 квiтня, 11:40
Після демонтажу МАФів на лркацію завезли близько 100 тонн ґрунту і засіяли 310 кв. м газону
У Печерському районі на місці демонтованих МАФів з’явилася зелена зона (фото)
23 квiтня, 19:35
Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років
Зґвалтування дитини знайомим з інтернету: перед судом постане 22-річний киянин
23 квiтня, 09:59

Новини

На Порталі даних Києва з’явилася інтерактивна мапа для велосипедистів
На Порталі даних Києва з’явилася інтерактивна мапа для велосипедистів
Закупівля елітних саджанців утридорога: посадовець структури «Київзеленбуду» отримав підозру
Закупівля елітних саджанців утридорога: посадовець структури «Київзеленбуду» отримав підозру
Рух Гостомельським шосе частково обмежено до 31 травня (+ схема)
Рух Гостомельським шосе частково обмежено до 31 травня (+ схема)
Завершено докапіталізацію «Київміськбуду»
Завершено докапіталізацію «Київміськбуду»
Негода вирує третій день: Київ та область накрили грози, град і ураганний вітер
Негода вирує третій день: Київ та область накрили грози, град і ураганний вітер
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua