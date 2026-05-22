На Порталі даних Києва з’явилася інтерактивна мапа для велосипедистів

На Порталі даних Києва стала доступною інтерактивна мапа велоінфраструктури столиці – сучасний цифровий інструмент, що візуалізує повну мережу велосмуг і велодоріжок міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Наголошується, що мапа дозволяє мешканцям у реальному часі переглядати маршрути, оцінювати їх протяжність і планувати безпечні поїздки містом. Мапа доступна за посиланням.

Паралельно з візуальною мапою оприлюднили машиночитний набір даних у форматі GeoJSON. Це дозволяє розробникам навігаційних сервісів, логістичним компаніям та урбаністам інтегрувати київську веломережу у свої продукти. Набір даних доступний за посиланням.

Також на Порталі даних доступні інші важливі набори, що стосуються різних сфер життя громади – міської інфраструктури, транспорту, благоустрою тощо. Зокрема, у квітні цього року на Порталі даних Києва зʼявилась нова мапа з набором відкритих даних. Тепер інформацію про перекриття доріг, ремонти й обмеження руху можна переглядати не тільки в застосунку Київ Цифровий, а й на Порталі відкритих даних. Усі об’єкти відображаються на мапі з прив’язкою до конкретних вулиць і ділянок міста.

Нагадаємо, водій позашляховика Mercedes у Києві жорстоко побив велосипедиста, який зробив йому зауваження за паркування на велодоріжці. Правоохоронці встановили, що внаслідок нападу постраждав 40-річний киянин, якого госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та переломом скроневої кістки.