Останній дзвоник у школах Києва: Кличко зворушливо звернувся до випускників

Сьогодні у столичних закладах освіти офіційно завершився навчальний рік – для школярів пролунав останній дзвоник. Цьогоріч випускні класи у Києві закінчують майже 20 тисяч учнів, які вже готуються до складання національного мультипредметного тесту (НМТ). Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, який привітав випускників, їхніх батьків та педагогів, інформує «Главком».

Очільник міста підкреслив, що нинішнє покоління випускників закінчує школу в надзвичайно драматичний час великих випробувань та викликів. «Вони навчалися в укриттях під час тривог, їхали в школу після нічних атак або вмикалися на заняття онлайн», – наголосив він.

Мер Києва також зазначив, що попри повномасштабну війну та регулярні обстріли, столиця не закрила жодної школи чи дитячого садка. Усі пошкоджені внаслідок ворожих ударів заклади освіти місто оперативно відновлює, аби діти мали можливість навчатися в очному режимі. Окрім того, через вимушені канікули та збої в освітньому процесі, спричинені атаками, у Києві впроваджують спеціальні програми, які допомагають учням надолужувати пропущений матеріал.

Звертаючись до 19,6 тисяч випускників, які цьогоріч виходять у доросле життя, Кличко закликав їх не боятися труднощів і впевнено йти до своєї мети.

«Ви вступаєте в доросле життя в складний для країни і кожного українця момент. Та памʼятайте: всі виклики можна подолати, коли є мета і є мрія! Бажаю вам цілеспрямованості, вдалих НМТ і впевнено йти до своєї мрії! Бо саме вам відновлювати Україну, робити її успішною і сильною!», – додав міський голова.

Нагадаємо, 20 травня, стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ). Вона триватиме до 25 червня. Цьогоріч НМТ буде проходити за тогорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

Учасники й учасниці НМТ, які через масовані обстріли, тривалі повітряні тривоги або погіршення самопочуття не зможуть розпочати чи завершити тестування, матимуть право пройти НМТ під час додаткових сесій.

Учасники, які після ночі обстрілів і тривалої повітряної тривоги розуміють, що не можуть прибути на тестування через погане самопочуття або психоемоційний стан, також мають право протягом трьох днів подати заяву до Регіональних центрів оцінювання якості освіти, на території зони обслуговування якого мали проходити НМТ, щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій.

До слова, на основну сесію НМТ у 2026 році зареєструвалося понад 355 тис. учасників – на 43 тис. більше, ніж торік.