У столичному парку затримано чоловіка з бойовою гранатою

Ірина Міллер
Затримання чоловіка з гранатою
фото: Муніципальна оборона

Чоловік пояснив, що боєприпас йому нібито передали діти, які знайшли її в парку

Днями у парку «Відрадний», що у Солом’янському районі столиці, сталася надзвичайна подія. Небайдужий громадянин повідомив на лінію «102» про особу, у якої, ймовірно, була граната. Як розповіли у Муніципальній охороні, на виклик щодо підозрілого предмета прибула поліція, інформує «Главком».

Правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, у якого знайшли ручну бойову гранату Ф-1 без запалу. Він пояснив, що боєприпас йому нібито передали діти, які знайшли її в парку. Гранату вилучили вибухотехніки. Ведеться розслідування.

Затриманий повідомив поліції, що гранату йому начебто передали діти
фото: Муніципальна охорона
Граната, вилучена у чоловіка у парку «Відрадний»
фото: Муніципальна охорона
Чоловік, у якого вилучили гранату, спілкується з правоохоронцями
фото: Муніципальна охорона

Муніципальна охорона закликає жителів Києва у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів – не торкайтеся їх, а негайно телефонуйте за номерами 101, 102 або 112. Також необхідно попередити про небезпеку осіб, які перебувають поруч. 

Нагадаємо, у Білій Церкві Київської області біля будівлі Територіального центру комплектування і соціальної підтримки місцевий житель кинув гранату, пролунав вибух. Зловмисника затримали на місці події. Ним виявився місцевий мешканець.

До слова, у Чернівецькій області 29-річному місцевому жителю повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство військовослужбовців та хуліганстві. За даними слідства, 20 квітня неподалік села Струмок Дністровського району під час перевезення чоловіка до мобілізаційного центру між ним і двома військовослужбовцями районного ТЦК та СП (33 та 51 років) виник конфлікт. У ході суперечки підозрюваний дістав ніж і завдав обом потерпілим кількох ударів у ділянку шиї.

Просився «підвезти» та залишав водіїв-експедиторів без виручки: поліція затримала крадія
У столичному парку затримано чоловіка з бойовою гранатою
У Києві відкрито пляжний сезон, люди масово ринулись до водойм (фоторепортаж)
До Молдови за $25 тис.: у Києві затримано організатора схеми для ухилянтів
У Києві повітряна тривога тривала 15 хвилин
У Києві викрито масштабну схему легалізації іноземців, серед «клієнтів» були росіяни (фото)
