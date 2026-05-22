Головна Київ Новини
search button user button menu button

Закупівля елітних саджанців утридорога: посадовець структури «Київзеленбуду» отримав підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Закупівля елітних саджанців утридорога: посадовець структури «Київзеленбуду» отримав підозру
Слідчі повідомили правопорушникові про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ – розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах
фото: Національна поліція України
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Попри те, що у Києві функціонує міський декоративний розсадник «Теремки», службовець закупив саджанці елітних дерев за суттєво завищеними цінами

У Києві правоохоронці повідомили про підозру директору комунального підприємства з утримання зелених насаджень Деснянського району, який, за даними слідства, закупив дерева та кущі за суттєво завищеними цінами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  прес-службу поліції Києва.

«Правоохоронці встановили, що комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Деснянського району, яке входить до КО «Київзеленбуд», оголосило тендер на закупівлю розсадної продукції, а саме дерев та кущів для утримання у належному стані парків, скверів та газонів у районі. Директор комунального підприємства уклав договір із підприємцем-переможцем, який зобов’язався надати близько 4000 одиниць дерев та кущів на суму 6 мільйонів гривень», – розповіли у прес-службі.

Як наголосили правоохоронці, попри те, що у Києві функціонує міський декоративний розсадник «Теремки», який забезпечує необхідними рослинами всі райони столиці, службовець закупив саджанці елітних дерев за суттєво завищеними цінами. Приміром, у договорі вартість клена гостролистого складала 7 260 грн, тоді як на комунальному підприємстві його ціна становила 2 495 грн. Вартість інших дерев також перевищувала ціну у два-три рази.

У результаті комунальне підприємство перерахувало підприємцю близько 4,6 млн грн бюджетних коштів, з яких понад 1,2 млн грн становила необґрунтована переплата, що завдала збитків територіальній громаді столиці.

Слідчі повідомили правопорушникові про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ – розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві судитимуть начальника правління «Київзеленбуду», який відремонтував парк в Оболонському районі зі збитком для столичного бюджету у 2,1 млн грн. Чергову схему розтрати бюджетних коштів було викрито наприкінці минулого року. Досудове розслідування встановило, що між комунальним об’єднанням «Київзеленбуд» та приватним товариством було укладено договір щодо капітального ремонту у парку навколо озер Йорданське та Кирилівське на загальну суму понад 9 млн грн.

Також за розтрату близько мільйона гривень з бюджету столиці на реставрації парку «Позняки» повідомилено про підозру двом посадовцям «Київзеленбуду». За матеріалами справи, у 2024 році комунальним обʼєднанням «Київзеленбуд» було оголошено тендер на «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку «Позняки» у Дарницькому районі столиці. Переможцем закупівлі стала фірма-підрядник із ціновою пропозицією майже 3,4 млн грн.

Теги: поліція тендер кримінал корупція в Україні Київзеленбуд Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліція розшукала і затримала чоловіка з ножем, який намагався втекти з місця події
Ніж проти пістолета: у одному з ТРЦ Києва стався конфлікт, є поранений (відео)
24 квiтня, 10:34
Чоловік вийшов з машини, почав стріляти
На Київщині чоловік влаштував стрілянину – соцмережі
25 квiтня, 11:04
Після Революції Гідності Любомира Кеплер активно волонтерила, плела сітки, в’язала, допомагала пораненим
Київ прощається з Любомирою Кеплер: лікаркою, яка покинула Німеччину заради Майдану
28 квiтня, 10:31
Унаслідок інциденту ніхто не постраждав
Стрілянина на вулиці Мрії у Києві: поліція затримала підозрюваного
1 травня, 18:04
«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності
2-3 травня низка столичних автобусів і один тролейбус курсуватимуть зі змінами: перелік
1 травня, 13:09
Щоб скористатися послугою, пасажирам достатньо оновити застосунок «Укрзалізниці» до останньої версії 
Нова модель оплати у столичній електричці: як тепер працює валідація
5 травня, 10:55
Виставка оригінальних витворів українського золотарства XVII–XVIII століть
Куди сходити у Києві 18-24 травня: дайджест культурних подій
16 травня, 19:15
Виставка Івана Марчука «Я сколихнув цей світ» у Музеї історії міста Києва триватиме до 21 червня 2026 року
Небачений ажіотаж. Музей історії Києва продовжує на місяць виставку до ювілею легендарного художника Марчука
20 травня, 12:37
Нацполіція наголошує, що продовжить системну роботу з очищення лав поліції від осіб, які дискредитують звання поліцейського
Справа про корупцію. Нацполіція розпочала комплексні перевірки у трьох областях
Вчора, 16:26

Новини

На Порталі даних Києва з’явилася інтерактивна мапа для велосипедистів
На Порталі даних Києва з’явилася інтерактивна мапа для велосипедистів
Закупівля елітних саджанців утридорога: посадовець структури «Київзеленбуду» отримав підозру
Закупівля елітних саджанців утридорога: посадовець структури «Київзеленбуду» отримав підозру
Рух Гостомельським шосе частково обмежено до 31 травня (+ схема)
Рух Гостомельським шосе частково обмежено до 31 травня (+ схема)
Завершено докапіталізацію «Київміськбуду»
Завершено докапіталізацію «Київміськбуду»
Негода вирує третій день: Київ та область накрили грози, град і ураганний вітер
Негода вирує третій день: Київ та область накрили грози, град і ураганний вітер
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua