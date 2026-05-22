Закупівля елітних саджанців утридорога: посадовець структури «Київзеленбуду» отримав підозру

У Києві правоохоронці повідомили про підозру директору комунального підприємства з утримання зелених насаджень Деснянського району, який, за даними слідства, закупив дерева та кущі за суттєво завищеними цінами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прес-службу поліції Києва.

«Правоохоронці встановили, що комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Деснянського району, яке входить до КО «Київзеленбуд», оголосило тендер на закупівлю розсадної продукції, а саме дерев та кущів для утримання у належному стані парків, скверів та газонів у районі. Директор комунального підприємства уклав договір із підприємцем-переможцем, який зобов’язався надати близько 4000 одиниць дерев та кущів на суму 6 мільйонів гривень», – розповіли у прес-службі.

Як наголосили правоохоронці, попри те, що у Києві функціонує міський декоративний розсадник «Теремки», який забезпечує необхідними рослинами всі райони столиці, службовець закупив саджанці елітних дерев за суттєво завищеними цінами. Приміром, у договорі вартість клена гостролистого складала 7 260 грн, тоді як на комунальному підприємстві його ціна становила 2 495 грн. Вартість інших дерев також перевищувала ціну у два-три рази.

У результаті комунальне підприємство перерахувало підприємцю близько 4,6 млн грн бюджетних коштів, з яких понад 1,2 млн грн становила необґрунтована переплата, що завдала збитків територіальній громаді столиці.

Слідчі повідомили правопорушникові про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ – розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві судитимуть начальника правління «Київзеленбуду», який відремонтував парк в Оболонському районі зі збитком для столичного бюджету у 2,1 млн грн. Чергову схему розтрати бюджетних коштів було викрито наприкінці минулого року. Досудове розслідування встановило, що між комунальним об’єднанням «Київзеленбуд» та приватним товариством було укладено договір щодо капітального ремонту у парку навколо озер Йорданське та Кирилівське на загальну суму понад 9 млн грн.

Також за розтрату близько мільйона гривень з бюджету столиці на реставрації парку «Позняки» повідомилено про підозру двом посадовцям «Київзеленбуду». За матеріалами справи, у 2024 році комунальним обʼєднанням «Київзеленбуд» було оголошено тендер на «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку «Позняки» у Дарницькому районі столиці. Переможцем закупівлі стала фірма-підрядник із ціновою пропозицією майже 3,4 млн грн.