Kadnay и Олег Собчук поделились впечатлениями про новое шоу Freedom Jazz



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Увидеть Sax Live Show «Пиф-Паф» можна в марте и апреле в концерт-холле Caribbean Club

Музыкальное кабаре Freedom Jazz girls band стартовало с серией весенних шоу «Пиф-Паф» в столичном Caribbean Club Concert Hall. Коллектив представил музыкальный экшн в духе Джеймса Бонда.

Премьеру Caribbean jazz dinner show посетили украинские звезды и поделились своими впечатлениями.

Олег Собчук (группа СКАЙ):

Крутое шоу! Я очень рад, что в Киеве есть формат dinner-show и что он развивается. Это очень классно! Freedom Jazz - это всегда праздник, это всегда профессионально и красиво. Респект девушкам!





Группа Kadnay:

Freedom Jazz - это наши музыкальные сестры. И мы, конечно же, видели все их шоу, «Пиф-Паф» в том числе. Но каждый раз - это как в первый. Всегда энергично, танцевально, ярко и музыкально. Девочки каждый раз удивляют! Они невероятно трудоспособные. Этому нужно учиться!





Алена Карась (группа «Тонка», участница шоу «Голос страны»):

Я обожаю девочек! Каждый раз, когда прихожу на их шоу, у меня внутри возникает ощущение безудержной радости, хочется прыгать, бегать, радоваться, танцевать. Каждый раз праздник! Мне безумно нравится их смелость, костюмы, шоу и то, как они ведут себя на сцене, момент живой импровизации с людьми - это настолько крутое качество для Украины. Это гордость! Если кто-то из иностранцев спросит меня, на концерт какого артиста я бы порекомендовала сходить - это были бы Freedom Jazz.

Евгений Галич и Алена Карась

Увидеть Sax Live Show «Пиф-Паф» можна 12, 26 марта, 2, 9 и 16 апреля в концерт-холле Caribbean Club.