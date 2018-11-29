Горячий рейтинг: Фотоподборка самых сексуальных брюнеток по версии пользователей Instagram



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peopletalk.ru

Самые красивые женщины мира — брюнетки?

Не верите — тогда познакомьтесь со статистикой 2 главных конкурсов красоты — «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная»: 90% победительниц — именно брюнетки!

Или вспомним богинь мирового экрана Вивьен Ли, Аву Гарднер, Лиз Тейлор, Софи Лорен — разве были у них конкурентки в борьбе за звание красивейших женщин эпохи?

Психологи утверждают, что брюнетки — женщины страстные, темпераментные, чувственные и бескомпромиссные, а потому их сексуальная харизма настолько сильна.

Но вот британские социологи выяснили, что в социальных сетях фотографии блондинок лайкают на 13% чаще брюнеток. В сети собрали самых горячих блогеров-брюнеток, чтобы продемонстрировать популярных темноволосых красавиц.

Среди них Камилла - американская модель и частая гостья на голливудских вечеринках. А еще одна один из самых известных двойников Ким Кардашьян.

А также Манул - красавица-брюнетка из Мексики, она дизайнер и модель. У девушки две страсти - яркий макияж и любимый супруг.

Среди самых красивых брюнеток - с недавних пор подруга Венсана Касселя и популярная модель Тина Кунаки. И австралийская фитнес-модель, любимица журнала Maxim и просто красавица Бьянка Белла Бут.

Джерело: peopletalk.ru