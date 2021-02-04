Самая толстая модель в мире пожаловалась на «токсичного» мужа (фото)

Модель рассказала, какие эмоции испытывала в браке

Знаменитая модель plus-size Тесс Холидей сообщила несколько откровенных фактов о своем бывшем браке с Ником Холидеем. Она сообщила, что вынуждена посещать курс терапии после развода, назвав отношения нездоровыми и токсичными.

«Жестокое обращение иногда бывает настолько незаметным, что медленно проникает в нашу жизнь, маскируясь под любовь. Неважно, насколько вы сильная. Неважно, насколько вы любите себя. Неважно, думаете ли вы: «Со мной этого никогда не случится». Такое случается», — отметила Холидей.

По словам модели, она наблюдала за тем, как вокруг все рушится: ее карьера, дружеские отношения, исчезают деньги. Но она не могла этого остановить, пока не поняла, что уже слишком поздно. Тесс уверяет, что чувствовала себя унизительно и мучительно. Многое ей приходилось скрывать от публики. Она до сих пор пытается справиться с этим чувством.

Тесс обратилась ко всем девушкам, которые сталкиваются с абьюзивными отношениями, стараясь заверить их в том, что они ни в чем не виноваты. Она же, освободившись от груза прошлой любви, теперь может радоваться самому обычному солнечному дню и считает, что ей на самом деле еще очень повезло. Ведь многие девушки просто не могут уйти от своего обидчика.

«Путь к себе был долгим, запутанным и трудным. Я до сих пор не узнаю себя в зеркале. Страх больше не занимает места в моем доме, он заменен благодарностью», — сообщила Тесс.

Напомним, с Ником модель познакомилась в 2012 году, а три года спустя он позвал ее замуж. В 2016-м на свет появился наследник, которого назвали Боуи. Расстались супруги в январе прошлого года. Также у 35-летней Тесс есть еще один сын по имени Райли, рожденный от прошлых отношений в 2005 году.

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