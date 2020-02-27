Джамала очаровала нежной фотосессией с сыном



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На своей странице в Instagram Джамала поделилась теплой и атмосферной фотосессией с двухлетним сыночком

Мама и сын, одетые в удобную спортивную одежду, запечатлены на пляже - скорее всего, кадры были сделаны как раз во время их египетских каникул.

Артистка опубликовала по две версии каждого снимка - цветную и черно-белую и поинтересовалась у фолловеров, какая им нравится больше.

«Мы ждем теплый сезон, ищем места. Хотя все намного проще, тепло — это когда любимые близко. Цветные или ч/б? Какие фото вам больше отзываются?» - прокомментировала Джа.

Атмосферные кадры не оставили равнодушными подписчиков звезды и они оставили много теплых отзывов.

Напомним, победительница Евровидения Джамала сейчас находится в ожидании чуда - певица беременна вторым ребенком и очень счастлива.

При этом она совершенно не собирается сидеть дома и продолжает активную жизнь - работает, выступает на концертах и шоу и съездила на отдых в Египет с мужем и маленьким сыном Эмиром-Рахманом.

Звезда призналась, что летом они с семьей тоже хотят где-нибудь отдохнуть и уже начали присматривать места.