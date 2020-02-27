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    Джамала очаровала нежной фотосессией с сыном

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    Джамала очаровала нежной фотосессией с сыном

    На своей странице в Instagram Джамала поделилась теплой и атмосферной фотосессией с двухлетним сыночком

    Мама и сын, одетые в удобную спортивную одежду, запечатлены на пляже - скорее всего, кадры были сделаны как раз во время их египетских каникул.

    Артистка опубликовала по две версии каждого снимка - цветную и черно-белую и поинтересовалась у фолловеров, какая им нравится больше.

    «Мы ждем теплый сезон, ищем места. Хотя все намного проще, тепло — это когда любимые близко. Цветные или ч/б? Какие фото вам больше отзываются?» - прокомментировала Джа.

    Атмосферные кадры не оставили равнодушными подписчиков звезды и они оставили много теплых отзывов.

    Напомним, победительница Евровидения Джамала сейчас находится в ожидании чуда - певица беременна вторым ребенком и очень счастлива.

    При этом она совершенно не собирается сидеть дома и продолжает активную жизнь - работает, выступает на концертах и шоу и съездила на отдых в Египет с мужем и маленьким сыном Эмиром-Рахманом.

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    Джамала очаровала нежной фотосессией с сыном
    Джамала очаровала нежной фотосессией с сыном
    Джамала очаровала нежной фотосессией с сыном
    Джамала очаровала нежной фотосессией с сыном
    Джамала очаровала нежной фотосессией с сыном
    Джамала очаровала нежной фотосессией с сыном
    Джамала очаровала нежной фотосессией с сыном
    Джамала очаровала нежной фотосессией с сыном

    Звезда призналась, что летом они с семьей тоже хотят где-нибудь отдохнуть и уже начали присматривать места.

    Джамала знаменитости фотография певица Instagram отдых
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