Как выглядела Пенелопа Крус на премьере фильма «Боль и слава» в Мадриде



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Пенелопа Крус

Знаменитая актриса порадовала поклонников новым выходом

На днях в Мадриде состоялась премьера фильма Педро Альмодовара «Боль и слава». Вместе с режиссером представляли картину и исполнители главных ролей - Пенелопа Крус и Антонио Бандерас. На публике 44-летняя актриса появилась в очень нежном образе. Она выбрала белое платье в пол с плиссированной юбкой и расшитым стразами лифом.

К своему наряду она подобрала серебристый клатч и серьги с бриллиантами. Волосы звезда накрутила в легкие локоны, которые ниспадали ей на плечи, - это придало ее луку лишь еще больше романтичности и легкой непосредственности. Кажется, и самой Пенелопе этот образ пришелся очень по душе - она с удовольствием позировала фотографам в развевающемся наряде и много улыбалась.

В фильме рассказывается о пожилом талантливом режиссере, который на закате карьеры решает оглянуться назад, вспомнить прошлое и переосмыслить свой жизненный путь. Он встречается с людьми, которые очень многое для него значили, предается приятным воспоминаниям и ностальгирует по тем временам, когда он только начинал свой пусть к славе и успеху.