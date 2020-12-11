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    Шоу-биз

    Как выглядеть молодой без пластических операций. 55-летняя модель раскрыла секрет

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    Актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова - Как выглядеть молодой без пластических операций. 55-летняя модель раскрыла секрет
    Актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова
    Фото: @paulinaporizkov

    Знаменитость рассказала, что не умывается водой по утрам

    Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова раскрыла секреты сохранения молодости без помощи пластических операций. Информация появилась на ее странице в Instagram.

    55-летняя манекенщица опубликовала два ролика, записанные в ванной комнате ее собственного дома. Она показала свой ежедневный уход за лицом и косметические средства, используемые перед важными мероприятиями.

    Знаменитость рассказала, что не умывается водой по утрам, поскольку ее кожа склонна к сухости. Исключением являются дни, когда она занимается спортом: тогда для очищения модель использует отшелушивающее средство бренда Beauty Pie. В остальных случаях она распыляет на лицо тонер и наносит увлажняющий крем той же марки.

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    Как выглядеть молодой без пластических операций. 55-летняя модель раскрыла секрет
    Как выглядеть молодой без пластических операций. 55-летняя модель раскрыла секрет
    Как выглядеть молодой без пластических операций. 55-летняя модель раскрыла секрет
    Как выглядеть молодой без пластических операций. 55-летняя модель раскрыла секрет

    По словам Поризковой, перед важными мероприятиями она применяет скраб патчи для глаз. Затем модель использует тканевую маску для лица, или коллагеновую.

    Актриса добавила, что после нанесения масок она проводит в горизонтальном положении от 10 до 15 минут. «Чем дольше вы будете держать средство на лице — тем лучше. Это хорошее время, чтобы отдохнуть или помедитировать», — заключила манекенщица.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезды украинских сериалов снялись в клипе скандальной российской группы.

    В ролике «Ленинграда» замечены актеры из сериалов «Крепостная», «Черный ворон», «Поймать Кайдаша» и «Супер Копы».

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    Теги: знаменитости модель самые сексуальные шоу-бизнес
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