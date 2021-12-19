Жена Павлика: «Меня очень обидел муж»

В семье певца назревает новый скандал

Жена Виктора Павлика Екатерина сообщила в своем Инстаграме, что в отношениях с мужем не все так гладко, скорее наоборот, назревает нешуточный разлад.

«Меня очень обидел мой муж. И я не уверена, что мы после этого будем с ним вместе. Я в этой войне одна!» – написала Репяхова. Подробностей она не уточнила, но выставила фото со слезами на глазах.

Пост Екатерины. Фото:kp.ua

В то же время сам Павлик опубликовал на своей странице фотографию с сыном Мишей и подписал: «Мы очень любим нашу маму». На днях сыну артиста исполнилось полгода.

Ранее мы писали, что четвертая супруга Павлика подала в суд на его третью жену, но судя по настроению Кати, муж ее в этом не сильно поддержал. На днях Павлик посетовал, что жена с ним не советуется, когда выкладывает личную информацию в интернет.