  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Жена Павлика: «Меня очень обидел муж»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Екатерина Репяхова - Жена Павлика: «Меня очень обидел муж»
    Екатерина Репяхова
    Фото: instagram.com/repyahovakate

    В семье певца назревает новый скандал

    Жена Виктора Павлика Екатерина сообщила в своем Инстаграме, что в отношениях с мужем не все так гладко, скорее наоборот, назревает нешуточный разлад.

    «Меня очень обидел мой муж. И я не уверена, что мы после этого будем с ним вместе. Я в этой войне одна!» – написала Репяхова. Подробностей она не уточнила, но выставила фото со слезами на глазах.

    Пост Екатерины. Фото:kp.ua
    Пост Екатерины. Фото:kp.ua

    В то же время сам Павлик опубликовал на своей странице фотографию с сыном Мишей и подписал: «Мы очень любим нашу маму». На днях сыну артиста исполнилось полгода.

    Ранее мы писали, что четвертая супруга Павлика подала в суд на его третью жену, но судя по настроению Кати, муж ее в этом не сильно поддержал. На днях Павлик посетовал, что жена с ним не советуется, когда выкладывает личную информацию в интернет.

    Читайте также:

    Теги: суд скандал шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Жена Павлика: «Меня очень обидел муж»