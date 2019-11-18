Канье Уэст поставит оперу на библейскую тему



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Американский рэп-идол готовит оперу о вавилонском царе Навуходоносоре

В проекте примет участие госпел-проект Sunday Service, с которым Канье записал последний альбом

Канье Уэст анонсировал премьеру собственный оперы о вавилонском царе Навуходоносоре. Шоу должно состояться 24 ноября в лос-анджелесском концертном зале Hollywood Bowl. Об этом сообщил сам рэпер, опубликовав в твиттере приглашение на показ.

Invite artwork by Nick Knight pic.twitter.com/U7IBqe1Gxk — ye (@kanyewest) November 17, 2019

Режиссером оперы выступит итальянская художница-перформансистка Ванесса Бикрофт. Приглашение создал британский фэшн-фотограф Ник Найт, с которым Канье вместе работал над фильмом Jesus Is King.

В опере будет задействован госпел-проект Канье Уэста Sunday Service, с которым он записал альбом Jesus Is King и проводит воскресные службы. Также в шоу прозвучат треки музыканта Питера Коллинза и группы Infinities Song.

Подробностей о сюжете оперы пока нет.

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