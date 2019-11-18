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    Шоу-биз

    Канье Уэст поставит оперу на библейскую тему

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    Американский рэп-идол готовит оперу о вавилонском царе Навуходоносоре - Канье Уэст поставит оперу на библейскую тему
    Американский рэп-идол готовит оперу о вавилонском царе Навуходоносоре

    В проекте примет участие госпел-проект Sunday Service, с которым Канье записал последний альбом

    Канье Уэст анонсировал премьеру собственный оперы о вавилонском царе Навуходоносоре. Шоу должно состояться 24 ноября в лос-анджелесском концертном зале Hollywood Bowl. Об этом сообщил сам рэпер, опубликовав в твиттере приглашение на показ.

    Режиссером оперы выступит итальянская художница-перформансистка Ванесса Бикрофт. Приглашение создал британский фэшн-фотограф Ник Найт, с которым Канье вместе работал над фильмом Jesus Is King.

    В опере будет задействован госпел-проект Канье Уэста Sunday Service, с которым он записал альбом Jesus Is King и проводит воскресные службы. Также в шоу прозвучат треки музыканта Питера Коллинза и группы Infinities Song.

    Подробностей о сюжете оперы пока нет.

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    Канье Уэст
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