Канье Уэст поставит оперу на библейскую тему
В проекте примет участие госпел-проект Sunday Service, с которым Канье записал последний альбом
Канье Уэст анонсировал премьеру собственный оперы о вавилонском царе Навуходоносоре. Шоу должно состояться 24 ноября в лос-анджелесском концертном зале Hollywood Bowl. Об этом сообщил сам рэпер, опубликовав в твиттере приглашение на показ.
Invite artwork by Nick Knight pic.twitter.com/U7IBqe1Gxk— ye (@kanyewest) November 17, 2019
Режиссером оперы выступит итальянская художница-перформансистка Ванесса Бикрофт. Приглашение создал британский фэшн-фотограф Ник Найт, с которым Канье вместе работал над фильмом Jesus Is King.
В опере будет задействован госпел-проект Канье Уэста Sunday Service, с которым он записал альбом Jesus Is King и проводит воскресные службы. Также в шоу прозвучат треки музыканта Питера Коллинза и группы Infinities Song.
Подробностей о сюжете оперы пока нет.