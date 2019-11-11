Канье Уэст меняет имя и собирается пойти в президенты



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«Я могу официально сменить имя на Христианин Гений Миллиардер Канье Уэст на год, пока все не поймут, что это значит»., - заявил Канье Уэст

Forbes упорно отказывается называть рэпера миллиардером, ведь его состояние оценивается в $890 миллионов

Канье Уэст вновь оказался в нелепой ситуации. На нью-йоркском фестивале инноваций Fast Company Канье презентовал новую модель кроссовок Yeezy, но что-то пошло не так. «Когда я буду баллотироваться в президенты в 2024 году» - начал Уэст, чем уже сорвал порцию саркастичных апплодисментов и хохота. Артист попытался не обидеться и продолжил.

«Над чем вы смеетесь? Мы сможем создать столько рабочих мест! Каждый третий афроамериканец в тюрьме, все звезды тоже в личной тюрьме, потому что не могут ничего сказать, у них нет мнения, они напуганы».

Далее Канье прошелся по Forbes, который упорно отказывается называть рэпера миллиардером, ведь его состояние оценивается в 890 миллионов:

«Они не хотят, чтобы мы знали, что можем покупать землю. Они не хотят, чтобы мы владели чем-то, как я владею Yeezy. «Я могу официально сменить имя на Христианин Гений Миллиардер Канье Уэст на год, пока все не поймут, что это значит».