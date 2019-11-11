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    Шоу-биз

    Канье Уэст меняет имя и собирается пойти в президенты

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    <p>&laquo;Я могу официально сменить имя на Христианин Гений Миллиардер Канье Уэст на год, пока все не поймут, что это значит&raquo;., - заявил Канье Уэст</p> <div></div> - Канье Уэст меняет имя и собирается пойти в президенты

    «Я могу официально сменить имя на Христианин Гений Миллиардер Канье Уэст на год, пока все не поймут, что это значит»., - заявил Канье Уэст

    Forbes упорно отказывается называть рэпера миллиардером, ведь его состояние оценивается в $890 миллионов

    Канье Уэст вновь оказался в нелепой ситуации. На нью-йоркском фестивале инноваций Fast Company Канье презентовал новую модель кроссовок Yeezy, но что-то пошло не так. «Когда я буду баллотироваться в президенты в 2024 году» - начал Уэст, чем уже сорвал порцию саркастичных апплодисментов и хохота. Артист попытался не обидеться и продолжил.

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    Канье Уэст меняет имя и собирается пойти в президенты
    Канье Уэст меняет имя и собирается пойти в президенты
    Канье Уэст меняет имя и собирается пойти в президенты
    Канье Уэст меняет имя и собирается пойти в президенты
    Канье Уэст меняет имя и собирается пойти в президенты
    Канье Уэст меняет имя и собирается пойти в президенты
    Канье Уэст меняет имя и собирается пойти в президенты
    Канье Уэст меняет имя и собирается пойти в президенты
    Канье Уэст меняет имя и собирается пойти в президенты
    Канье Уэст меняет имя и собирается пойти в президенты
    Канье Уэст меняет имя и собирается пойти в президенты
    Канье Уэст меняет имя и собирается пойти в президенты
    Канье Уэст меняет имя и собирается пойти в президенты
    Канье Уэст меняет имя и собирается пойти в президенты

    «Над чем вы смеетесь? Мы сможем создать столько рабочих мест! Каждый третий афроамериканец в тюрьме, все звезды тоже в личной тюрьме, потому что не могут ничего сказать, у них нет мнения, они напуганы».

    Далее Канье прошелся по Forbes, который упорно отказывается называть рэпера миллиардером, ведь его состояние оценивается в 890 миллионов:

    «Они не хотят, чтобы мы знали, что можем покупать землю. Они не хотят, чтобы мы владели чем-то, как я владею Yeezy. «Я могу официально сменить имя на Христианин Гений Миллиардер Канье Уэст на год, пока все не поймут, что это значит».

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