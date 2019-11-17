Канье Уэст выступил с концертом перед заключенными



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Рэпер дал концерт в рамках серии мероприятий «Воскресные службы»

В тюрьме популярны мероприятия с религиозным уклоном

Kanye West выступил перед заключенными в тюрьме округа Харрис, Хьюстон, штат Техас. Об этом сообщает TMZ.

Он дал концерт в рамках серии мероприятий «Воскресные службы» (Sunday Service), в которых участвуют около 100 певцов и музыкантов (подробнее об этих мероприятиях можно прочитать здесь) – они стилизованы под церковную службу.

Источники издания сообщили, что Канье предложил руководству тюрьмы провести концерт в среду, однако событие состоялось в пятницу и для многих стало сюрпризом. Отмечается, что в тюрьме популярны мероприятия с религиозным уклоном.