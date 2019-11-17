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    Шоу-биз

    Канье Уэст выступил с концертом перед заключенными

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    <p>Рэпер дал концерт в рамках серии мероприятий &laquo;Воскресные службы&raquo;</p> <div></div> - Канье Уэст выступил с концертом перед заключенными

    Рэпер дал концерт в рамках серии мероприятий «Воскресные службы»

    В тюрьме популярны мероприятия с религиозным уклоном

    Kanye West выступил перед заключенными в тюрьме округа Харрис, Хьюстон, штат Техас. Об этом сообщает TMZ.

    Он дал концерт в рамках серии мероприятий «Воскресные службы» (Sunday Service), в которых участвуют около 100 певцов и музыкантов (подробнее об этих мероприятиях можно прочитать здесь) – они стилизованы под церковную службу.

    Источники издания сообщили, что Канье предложил руководству тюрьмы провести концерт в среду, однако событие состоялось в пятницу и для многих стало сюрпризом. Отмечается, что в тюрьме популярны мероприятия с религиозным уклоном.

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    Канье Уэст
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