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    Шоу-биз

    Уверовавший в Бога Канье Уэст выпустил альбом Jesus Is King

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    Канье Уэст - Уверовавший в Бога Канье Уэст выпустил альбом Jesus Is King
    Канье Уэст

    Релиз пластинки откладывался дважды за месяц

    Канье Уэст выпустил долгожданный госпел-альбом Jesus Is King, выход которого за последний месяц откладывался дважды. Судя по всему, рэпер работал над сведением треков до последней минуты: в день релиза он сообщил в твиттере, что вместе с командой вносит правки в три композиции, – и поблагодарил фанатов за терпение.

    В девятую студийную пластинку вошли 11 треков, включая совместные песни с Ty Dolla $ign и Ant Clemons.

    За день до релиза Уэст дал крайне провокационное интервью диджею и телеведущему Зейну Лоу на Apple Music Beats 1, в котором назвал себя «величайшим артистом всех времен». Рэпер также рассказал о своей «порнозависимости» и о том, как пришел к Богу и справился с депрессией.

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    Уверовавший в Бога Канье Уэст выпустил альбом Jesus Is King
    Уверовавший в Бога Канье Уэст выпустил альбом Jesus Is King
    Уверовавший в Бога Канье Уэст выпустил альбом Jesus Is King
    Уверовавший в Бога Канье Уэст выпустил альбом Jesus Is King
    Уверовавший в Бога Канье Уэст выпустил альбом Jesus Is King
    Уверовавший в Бога Канье Уэст выпустил альбом Jesus Is King
    Уверовавший в Бога Канье Уэст выпустил альбом Jesus Is King
    Уверовавший в Бога Канье Уэст выпустил альбом Jesus Is King
    Уверовавший в Бога Канье Уэст выпустил альбом Jesus Is King
    Уверовавший в Бога Канье Уэст выпустил альбом Jesus Is King
    Уверовавший в Бога Канье Уэст выпустил альбом Jesus Is King
    Уверовавший в Бога Канье Уэст выпустил альбом Jesus Is King
    Уверовавший в Бога Канье Уэст выпустил альбом Jesus Is King
    Уверовавший в Бога Канье Уэст выпустил альбом Jesus Is King

    Выход Jesus Is King сопровождали публичные прослушивания альбома в формате live-концертов в разных городах США. Вместе с альбомом в ограниченный прокат в кинотеатрах IMAX выйдет одноименный документальный фильм.

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