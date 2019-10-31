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    Шоу-биз

    Канье Уэст требует от Ким Кардашьян семерых детей

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    Канье Уэст и Ким Кардашьян с детьми - Канье Уэст требует от Ким Кардашьян семерых детей
    Канье Уэст и Ким Кардашьян с детьми

    Выпуск с мужем Ким Кардашьян получился необычным

    42-летний Канье Уэст стал героем шоу Джеймса Кордена «Carpool Karaoke». Традиционно Джеймс общается со своими звездными гостями во время езды на машине, но с Канье они беседовали на борту пассажирского самолета. Дело в том, что вместе с музыкантом летело более тысячи человек из его церковного хора. В ходе разговора ведущий узнал у рэпера, планируют ли они с Ким пятого ребенка. Недолго думая Канье ответил, что мечтает о большой семье.

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    Канье Уэст требует от Ким Кардашьян семерых детей
    Канье Уэст требует от Ким Кардашьян семерых детей
    Канье Уэст требует от Ким Кардашьян семерых детей
    Канье Уэст требует от Ким Кардашьян семерых детей
    Канье Уэст требует от Ким Кардашьян семерых детей
    Канье Уэст требует от Ким Кардашьян семерых детей
    Канье Уэст требует от Ким Кардашьян семерых детей
    Канье Уэст требует от Ким Кардашьян семерых детей
    Канье Уэст требует от Ким Кардашьян семерых детей
    Канье Уэст требует от Ким Кардашьян семерых детей
    Канье Уэст требует от Ким Кардашьян семерых детей
    Канье Уэст требует от Ким Кардашьян семерых детей
    Канье Уэст требует от Ким Кардашьян семерых детей
    Канье Уэст требует от Ким Кардашьян семерых детей

    «Самое главное богатство в жизни – это дети. Так что чем их больше, тем лучше. Я хочу семерых», – заявил рэпер. Он добавил, что они обсуждали это с женой. Судя по его улыбке, миссис Уэст дала согласие, хотя ранее уверяла, что четверо детей для нее это максимум.

    По словам музыканта, он невероятно счастлив быть в браке. Он считает, что их с Ким отношениях стали «крутыми», когда они решили пожениться. Более того, Уэст считает, что ввел моду на брак.

    «Многие думали, что быть женатым – не круто. Но мнения изменились, когда женился я», – поделился мыслями музыкант. Канье отметил, что что по собственным ощущениям живет с женой уже 500 лет.

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    дети Кардашьян Канье Уэст
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