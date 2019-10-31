Канье Уэст требует от Ким Кардашьян семерых детей



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Канье Уэст и Ким Кардашьян с детьми

Выпуск с мужем Ким Кардашьян получился необычным

42-летний Канье Уэст стал героем шоу Джеймса Кордена «Carpool Karaoke». Традиционно Джеймс общается со своими звездными гостями во время езды на машине, но с Канье они беседовали на борту пассажирского самолета. Дело в том, что вместе с музыкантом летело более тысячи человек из его церковного хора. В ходе разговора ведущий узнал у рэпера, планируют ли они с Ким пятого ребенка. Недолго думая Канье ответил, что мечтает о большой семье.

«Самое главное богатство в жизни – это дети. Так что чем их больше, тем лучше. Я хочу семерых», – заявил рэпер. Он добавил, что они обсуждали это с женой. Судя по его улыбке, миссис Уэст дала согласие, хотя ранее уверяла, что четверо детей для нее это максимум.

По словам музыканта, он невероятно счастлив быть в браке. Он считает, что их с Ким отношениях стали «крутыми», когда они решили пожениться. Более того, Уэст считает, что ввел моду на брак.

«Многие думали, что быть женатым – не круто. Но мнения изменились, когда женился я», – поделился мыслями музыкант. Канье отметил, что что по собственным ощущениям живет с женой уже 500 лет.