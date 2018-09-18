  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Кардашьян бросила любимого ради 20-летнего парня

    • Розсилка
    Кардашьян бросила любимого ради 20-летнего парня

    Речь о Кортни, конечно же

    Кортни Кардашьян попыталась наладить отношения с бойфрендом боксером, но ничего не получилось.  Сейчас американские таблоиды пишут, что девушка уже нашла замену Бенджима.

    По слухам, новой пассией 39-летней Кортни стал 20-летний стилист, манекенщик и дизайнер Лука Саббата. Их видели на свидании в выходные: молодой человек нежно обнимал Кортни за плечи и не сводил с нее глаз. Вместе они пришли на открытие клуба TAO Chicago. Официальных комментариев ни от Луки, ни от Кортни пока не последовало.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Mr. Fallback (@lukasabbat)

    Напомним, Кортни и Юнес были вместе около двух лет, обнародовав свой роман на Неделе моды в Париже в 2016 году. Последний раз пара была замечена вместе в начале июля в Портофино, где они отдыхали вместе с детьми Кортни от отношений со Скоттом Дисиком.

    Под «Скотч» хорошо читается: Николь Кидман снялась в «багровой» фотосессии для журнала Marie Claire.

    Джерело: marieclaire

    Николь Кидман Кардашьян
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ