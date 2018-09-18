Кардашьян бросила любимого ради 20-летнего парня



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Речь о Кортни, конечно же

Кортни Кардашьян попыталась наладить отношения с бойфрендом боксером, но ничего не получилось. Сейчас американские таблоиды пишут, что девушка уже нашла замену Бенджима.

По слухам, новой пассией 39-летней Кортни стал 20-летний стилист, манекенщик и дизайнер Лука Саббата. Их видели на свидании в выходные: молодой человек нежно обнимал Кортни за плечи и не сводил с нее глаз. Вместе они пришли на открытие клуба TAO Chicago. Официальных комментариев ни от Луки, ни от Кортни пока не последовало.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mr. Fallback (@lukasabbat) 7 Сен 2018 в 4:11 PDT

Напомним, Кортни и Юнес были вместе около двух лет, обнародовав свой роман на Неделе моды в Париже в 2016 году. Последний раз пара была замечена вместе в начале июля в Портофино, где они отдыхали вместе с детьми Кортни от отношений со Скоттом Дисиком.

Под «Скотч» хорошо читается: Николь Кидман снялась в «багровой» фотосессии для журнала Marie Claire.

Джерело: marieclaire