Red Hot Chili Peppers объявили о возвращении легендарного гитариста Джона Фрушанте



С Фрушанте «перцы» записали лучшие свои альбомы группы

Фрушанте ушел из группы десять лет назад, заявив, что «музыкальные интересы повели его в другом направлении»

Red Hot Chili Peppers объявили о возвращении знаменитого гитариста Джона Фрушанте. Действующий гитарист Джош Клингхоффер, игравший в группе последние десять лет, покинет коллектив.

«Джош прекрасный музыкант, которого мы уважаем и любим. Мы глубоко благодарны ему за время, проведенное с нами, и неисчислимое множество моментов, которые мы разделили вместе», — говорится в заявлении группы в Instagram.

Фрушанте неоднократно сходился и расходился с Red Hot Chili Peppers. Он пришел в группу в 1988 году после смерти тогдашнего гитариста Хиллела Словака и сыграл на альбоме Mother’s Milk (1989), который стал для группы прорывным. Спустя два года также была записана самая известная пластинка «перцев» Blood Sugar Sex Magik.

В 1992 году Фрушанте покинул группу прямо во время турне в поддержку альбома и впоследствии боролся с наркотической зависимостью. Спустя шесть лет он вернулся в Red Hot Chili Peppers и записал с ними альбомы Californication, By the Way и Stadium Arcadium. В сентябре 2009-го Фрушанте снова ушел, объяснив это тем, что «музыкальные интересы повели его в другом направлении».