«Кашель, одышка и температура»: вернувшийся из Италии Валерий Харчишин сдал тест на коронавирус



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У Валерия Харчишина обнаружили одностороннюю пневмонию

Артист вернулся из Италии

Фронтмен группы «Друга Ріка» Валерий Харчишин сообщил поклонникам в Фейсбуке, что заподозрил у себя коронавирус. Не так давно музыкант вернулся из Италии, после чего у него появились симптомы коронавирусной инфекции.

«Я один из тех, кто оказался в группе риска, вернувшись из Италии в период вспышки эпидемии и впоследствии почувствовал все симптомы вируса описанного в анамнезах COVID-19. Соответственно, посоветовавшись со страховой, было рекомендовано обратиться в «скорую», - поделился Харчишин.

По словам исполнителя, «скорая» из пригорода Киева повезла его в город Белая Церковь.

«Обследование и госпитализация является вынужденным, а не обязательным шагом и стала для меня единственной опцией, потому что в «багажнике»: сухой кашель, одышка, температура, высокое давление, контакты с потенциально зараженными в итальянской больнице, посещенные аэропорты в Милане, Риме, Турине, Праге и путешествие за рулем Ломбардии до Лигурии остановками в людных местах. Опять же, путешествие - не для развлечения», - пояснил Валерий.

Харчишин поделился, что в Белую Церковь его повезли, поскольку "пройти тест по-другому" на коронавирус ему не предложили.

«После нескольких бесплодных предложений изменить маршрут к Центральной Киевской больнице, вы решитесь отпустить «скорую», чтобы добраться собственным авто/такси/с другом, чтобы не занимать оперативную машину многочасовым путешествием в соседний город, потому что вдруг, бригаде по вызову придется ехать спасать жизнь, вместо прогулки в БЦ, но вам точно откажут...На своем авто – «непаложено». Кто знает, может и логичная инструкция, но не за 100км! И вот, за каких-то полтора часа, вы в заветном «инфекционном» отделении больницы N3 Белой Церкви», - рассказал Валерий, как оказался в другом городе.

Однако, на месте выяснилось, что никаких тестов в больнице нет. И что сейчас они находятся в другом городе – Ирпене, откуда и ехала скорая.

«Никаких тестов, в ночь с пятницы на субботу в назначенном Киевской ОГА центре борьбы с Covid -19 нет. Они были в Ирпене (откуда скорая). На вопрос – для чего тогда меня привезли за 100км от Киева – разводят руками, говоря что-то об инструкции», - отметил Харчишин.

В результате выяснилось, что больница успела за собственные средства приобрести экспресс-тесты, однако те не показывают достоверный результат. А показывает его ПЦР-тест, материал из которого должны привезти обратно в Киев в единую предназначенную для этого лабораторию.

«Тест таки сделали в воскресенье (попал в пятницу) в спецлаборатории Киева, показал отрицательный результат, но, с рентгеном у меня обнаружили одностороннюю пневмонию, которая позволила мне оставить бокс N1 с прекрасным видом на белую церковь в Белой Церкви», - сообщил Валерий.

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