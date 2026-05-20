Повернення «Зоряних воєн» та фентезі «Хрещатик 48/2». Кінопрем'єри тижня

Disney інвестує у повернення Star Wars на рівень глобального блокбастера

Цього тижня в кінопрокат вийшли три фільми американського виробництва, а також розпочалися передпокази українського сімейного комедійного фентезі «Хрещатик 48/2». Офіційний старт прокату цієї стрічки розпочнеться 28 травня. Але вже з цього тижня фільм, в якому знялись чимало представників українського шоу-бізнесу, покажуть в багатьох містах крани. «Главком» детально розказує про всі прем'єри 21 травня 2026 року.

Мандалорець і Ґроґу

Країна: США

США Режисер: Джон Фавро

Джон Фавро Актори: Дейв Філоні, Педро Паскаль, Сігурні Вівер, Джеремі Аллен Вайт, Джонатан Койн, Хемкі Мадера

«Мандалорець і Ґроґу». Офіційний український трейлер

Фільм «Мандалорець і Ґроґу» – масштабна нова глава легендарної космічної саги «Зоряні війни» (Star Wars), що повернула франшизу на великий екран після семирічної перерви. Це перший повнометражний реліз Star Wars відтоді, як у 2019-му вийшла стрічка «Зоряні війни: Скайвокер. Сходження». Фільм «Мандалорець і Ґроґу» зрежисував Джон Фавро – головний кріейтор серіалу «Мандалорець» на Disney+. Саме Фавро разом із Дейвом Філоні та Ноа Клуром працював над сценарієм.

Бюджет фільму склав $165 млн. Disney інвестує у повернення Star Wars на рівень глобального блокбастера. Головними героями франшизи залишаються мисливець за головами Дін Джарін (його зіграв актор Педро Паскаль) та юний обдарований Ґроґу. Після падіння Імперії вони стають частиною завдання Нової Республіки: знайти впливового імперського воєначальника, уклавши нестандартний союз із древнім родом Гаттів. На них чекають політичні інтриги, нові вороги та випробування, що перевірять їхню довіру один до одного і розуміння Сили.

У стрічці також з'являється титулована акторка Сігурні Вівер у ролі полковниці Ворд – високопоставленої чиновниці Нової Республіки, що координує місію та втілює прагнення політичної стабілізації галактики. Джеремі Аллен Вайт озвучує зухвалого Ротту Гатта, спадкоємця кримінального клану. Джонатан Койн і Хемкі Мадера виконують сюжетно важливі другорядні ролі. Спеціально для фанатів франшизи у фільмі є голосове камео Мартіна Скорсезе як торговця з далеких систем. Крім того, до сюжету інтегровано персонажів із серіалів «Зоряні війни: Повстанці» та «Книга Боби Фетта», що розширює загальну міфологію й пов'язує кіноверсію з подіями телесеріалів.

Візуальний та художній стиль фільму створювали режисерська команда та оператор Девід Кляйн. За музику відповідав Людвіг Ґоранссон, який повернув свій упізнаваний саунд із серіалу. Зйомки проходили у Каліфорнії, зокрема у великих павільйонах із системою Volume, а також у натурних локаціях, що дозволило поєднати декорації (особливо для Ґроґу) і сучасну комп'ютерну графіку у єдине живе естетичне середовище. Частину сцен знято у повноекранному форматі Imax.

Джон Фавро в інтерв'ю неодноразово повторював, що перехід Мандалорця у формат повного метру був природним розвитком історії. Адже персонажі виросли до масштабу, який вимагає великого екранУ. Актор Педро Паскаль називав роботу на майданчику «емоційно вибуховою», бо вперше відчув масштаб Star Wars не через шолом і камеру в студії, а на величезних сценах з реальними декораціями.

Перу, кохання і трохи хаосу

Країна: США

США Режисер: Колін Тейс

Колін Тейс Актори: Ріаннон Фіш, Алек Сантос, Лусія Караведо, Фернандо Фарфан, Альберто Вірц Реворедо, Мішель Россельйо

«Перу, кохання і трохи хаосу». Офіційний трейлер

«Перу, кохання і трохи хаосу» – романтична пригодницька комедія виробництва США, яку зняв режисер Колін Тейс. Стрічка поєднує в собі любовну історію, екзотичні перуанські локації та гумор, що виростає зі зіткнення культур і характерів. У центрі сюжету – американка, що приїжджає до Перу в пошуках нових вражень і, можливо, другого шансу для себе. На місці вона знайомиться з чарівним місцевим гідом, роль якого виконує Алек Сантос. Разом із ним вона втягується в низку несподіваних пригод, що перевертають її уявлення про життя, любов і власні кордони. Їхня історія проходить на тлі мальовничих краєвидів Перу та живої, барвистої культури країни.

Зйомки проходили безпосередньо в Перу, що дозволило авторам показати країну поза туристичними штампами: від невеликих вуличних ринків і колоніальних кварталів до зеленого високогір’я Анд. Кіногрупа робила акцент на реальних локаціях, щоб максимально передати дух країни та створити ефект присутності для глядача. Продюсери фільму зазначали, що Перу стало для команди не лише фоном, а повноцінним персонажем – зі своєю атмосферою, традиціями та ритмом життя. Колін Тейс у промоінтерв'ю підкреслював, що ця історія створена як тепла втеча у світ пригод і романтики, де ключову роль відіграє саме країна, її люди та енергія.

Пасажир

Країна: США

США Режисер: Андре Овредал

Андре Овредал Актори: Мелісса Лео, Джейкоб Скіпіо, Лу Ллобелл

«Пасажир». Офіційний трейлер

«Пасажир» – новий трилер режисера Андре Овредала, який відомий за стрічками «Аутопсія Джейн Доу» та «Страшні історії для розповіді в темряві». Цього разу він продовжує досліджувати людські страхи, але вже у камернішій, глибоко психологічній історії. Стрічка об'єднує трьох ключових акторів, зокрема, Меліссу Лео, лауреатку «Оскара», яка виконує одну з центральних ролей. Також Джейкоба Скіпіо, відомого за фільмом «Погані хлопці назавжди» та Лу Ллобелл, чия кар'єра стрімко зросла після участі в серіалі «Фундація». Персонажі опиняються в ситуації, де кожна емоція, кожен сумнів і кожен рух можуть змінити хід подій.

Сюжет тримається в суворій таємниці – творці навмисне приховують деталі, залишаючи лише натяк. Історія розгортається в обмеженому просторі та обертається довкола небезпечної подорожі, у якій минуле наздоганяє героїв у момент, коли вони найменше цього очікують. Зйомки проходили у США, переважно у павільйонних декораціях. Команда робила акцент на практичному світлі, мінімалізмі та ручній камері. Бюджет фільму офіційно не розголошувався.

Овредал у промоінтерв'ю зазначав, що «Пасажир» – це історія про те, як страх і недовіра можуть зруйнувати людину зсередини, а також про те, що іноді найбільша небезпека сидить поруч, у буквальному сенсі. Актори говорили про проєкт як про емоційний виклик. Адже фільм будується на довгих сценах діалогів, психологічній напрузі та грі на межі зриву.

Хрещатик 48/2

Країна: Україна

Україна Режисер: Дмитро Авдєєв

Дмитро Авдєєв Актори: Любомир Валівоць, Ірина Кудашова, Даніель Салем, Володимир Ращук, Олександр Ярема, Наталка Денисенко, Слава Красовська, Тетяна Решетняк, Григорій Решетнік, Христина Решетнік

«Хрещатик 48/2». Офіційний трейлер

«Хрещатик 48/2» – український сімейний пригодницько-комедійний фільм режисера Дмитра Авдєєва, який поєднує історію сучасного Києва і фентезі. Генеральним і креативним продюсером виступив Олексій Комаровський. Стрічка будується навколо ідеї прихованого міста всередині міста, де звична реальність перетинається з магічним світом, що існує паралельно століттями.

У центрі історії – 11-річні Юрко та Мія, які випадково знаходять таємничий вхід у так званий Потойбічний Київ. Це прихована версія міста, що бере свій початок ще з 482 року. Там знайомі вулиці та локації набувають зовсім іншого вигляду, а за фасадами сучасного мегаполіса ховається світ містичних істот, давніх легенд і персонажів, які давно вийшли за межі людської уяви. Поступово діти опиняються втягнутими у події, які виходять далеко за межі звичайної пригоди. Їм доводиться не лише досліджувати новий світ, а й зрозуміти його правила, небезпеки та баланс між двома реальностями. Потойбічний Київ постає як жива система зі своєю ієрархією, конфліктами та власними мешканцями, які не завжди дружньо налаштовані до людей.

У фільмі залучений масштабний акторський склад. На екранах глядачі побачать, зокрема, Любомира Валівоця, Ірину Кудашову, захисників України Даніеля Салема, Володимира Ращука. Також провідні ролі зіграли Наталка Денисенко, Слава Красовська, співачка Tayanna (Тетяна Решетняк), зірка шоу «Холостяк» Григорій Решетнік з дружиною Христиною. Подібний каст формує поєднання кіно, телебачення і музичної сцени і додає проєкту впізнаваності та сімейної аудиторної спрямованості. Зйомки проходили у Києві. Бюджет творці стрічки «Хрещатик 48/2» поки не розголошували.