Українська стрічка про вторгнення РФ здобула нагороду в Каннах

Вікторія Літвінова
Вікторія Літвінова
Світова прем'єра стрічки відбулась у 2024 році на Венеційському кінофестивалі
Фото: Кадр із фільму «Медовий місяць»
Режисерка разом з нагородою отримала 46 тисяч доларів на наступний фільм

Українська режисерка Жанна Озірна здобула премію Build Your Dream на Каннському кінофестивалі за стрічку «Медовий місяць» – дебютний повнометражний фільм про перші дні повномасштабного вторгнення. Про це «Главком» дізнався зі сторінки продюсера фільму Дмитра Суханова у Facebook. 

Премія для підтримки дебютантів

Нагороду Build Your Dream заснували компанія Mediawan спільно з BYD для підтримки молодих режисерів. До шортлісту увійшли 15 найкращих іноземних дебютних фільмів, що вийшли у французький прокат упродовж року. Переможець отримує фінансування на другу повнометражну роботу – саме цей етап у кіноіндустрії вважають одним із найскладніших для режисерів-початківців.

«Медовий місяць» розповідає про молоду пару Тараса та Олі, яка провела першу ніч у новій квартирі поблизу Києва. Зі світанком 24 лютого 2022 року їхнє життя незворотно змінилося: евакуюватися вони не встигли, а під будинком вже з'явилися окупанти. П'ять днів без електрики, води і зв'язку в замкненому просторі власного помешкання.

«Для мене це історія про стосунки, які будує моє покоління. Мені завжди було цікаво, що роблять люди творчих професій у кризових ситуаціях, за які уламки порцеляни вони тримаються. Частково я, звісно, і для себе це кіно робила – мені бракує на екрані людей, які схожі на мене», – розповіла Жанна Озірна. 

Від Венеції до Канн

Разом із нагородою режисерка отримала 46 тисяч доларів, які спрямує на роботу над наступними проєктами. Наразі вона вже працює над двома: історичною драмою «Нижній горизонт» та стрічкою Intimacy – про поранених і ветеранів, які вчаться жити після фронту зі змінами власного тіла.

Жанна Озірна отримує нагороду на кінофестивалі
фото з відкритих джерел

Світова прем'єра «Медового місяця» відбулась у 2024 році на Венеційському кінофестивалі. Після цього фільм показали на кінофестивалях у 15 країнах. Серед здобутих нагород – Ґран-прі на КМКФ «Молодість» у Києві, Ґран-прі журі «Золотий Атлас» на фестивалі в Аррасі (Франція) та Ґран-прі на кінофестивалі у Софії у 2025 році.

Нагадаємо, торік «Медовий місяць» Жанни Озірної став головною нагородою Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» – голова журі режисер Мохаммад Расулоф назвав стрічку «пронизливою, чутливою історією кохання на фоні моторошних вибухів».

До слова, 79-й Каннський кінофестиваль цього року відкрила легендарна американська акторка Джейн Фонда. Фестиваль у Каннах триватиме до 23 травня. 

