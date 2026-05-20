Аліна Гросу креативно розсекретила ім’я свого первістка

Аліна Гросу у квітні цього року вперше стала мамою

Українська співачка Аліна Гросу розкрила імʼя свого новонародженого сина. Артистка не назвала імені хлопчика, однак дала своїм шанувальникам підказку. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки.

Як розповіла Аліна Гросу, вона обирала ім’я для сина разом із чоловіком. Зокрема, вона запропонувала варіанти, а чоловік відкидав імена, які не підходили.

Врешті молоді батьки зупинилися на подвійному імені для своєї першої дитини. «Бачу багато запитань, як ми назвали сина. В нього подвійне імʼя, обирали його разом з чоловіком. Точніше, обирала я, а він відсіював ті, котрі йому подобаються менше. Обидва імені дались йому не просто так, а є пояснення. Настав час загадувати вам ребус зі смайликів», – написала Гросу.

Аліна Гросу креативно розкрила ім'я свого первістка

Під цими словами співачка залишила ребус з емоджі, за якими користувачі розгадали ім’я хлопчика. Потрібно було вибрати перші букви предметів, які написала Гросу.

Аліна Гросу зі своїм чоловіком та сином

З’ясувалося, Аліна Гросу назвала сина подвійним ім’ям – Марк-Габріель. Таку ж відповідь масово залишали користувачі під дописом зірки.

Нагадаємо, 17 квітня співачка Аліна Гросу вперше стала мамою. Виконавиця народила сина та показала перші миті з новонародженим. У день народження свого сина Аліна Гросу випустила нову пісню «Колискова». На кадрах з кліпу співачка поділилася відео, де вона колисає свого новонародженого сина.

Також повідомлялося, Аліна Гросу, яка нещодавно народила первістка, поділилася своїм першим досвідом материнства та пологів. За словами, Аліни Гросу, пологи виявилися для неї нелегкими. До того ж її очікування про післяпологовий період не здійснилися. Вона сподівалася, що одразу повернеться у свою звичну форму, однак картинка із соцмереж в реальному житті виявилася іншою.