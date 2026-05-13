88-річна голлівудська зірка Джейн Фонда відкрила Каннський кінофестиваль 2026 (фото)

Юлія Відміцька
Джейн Фонда у сукні від Gucci на Каннському кінофестивалі
фото: Getty Images
Джейн Фонда відкрила Каннський кінофестиваль разом із акторкою Гун Лі

13 травня почався 79-й Каннський кінофестиваль. На церемонію відкриття була запрошена легендарна американська акторка Джейн Фонда, яка оголосила про старт кінофестивалю. Про це пише «Главком».

Джейн Фонда спершу вийшла на червону доріжку 79-го Каннського кінофестивалю. Зірка позувала перед камерами в елегантній сукні чорного кольору від бренду Gucci. Сукня акторки була вишита чорними блискучими лелітками.

88-річна кінопродюсерка відкрила 79-й Каннський кінофестиваль разом із китайською акторкою Гун Лі. На кадрах акторки показалися в сукнях одного кольору та емоційно оголосили про старт щорічного кінофестивалю.

«Кіно завжди було актом опору, тому що ми розповідаємо історії, а історії – це те, що робить цивілізацію, історії, які викликають співчуття до маргіналізованих, історії, які дозволяють нам відчувати себе крізь відмінності. Давайте святкувати зухвалість, свободу та шалений акт творення», – виголосила Джейн Фонда під час оголошення відкриття.

Джейн Фонда є популярною американською акторкою, моделлю, письменницею та кінопродюсеркою. Зірка Голлівуду у 2007 та 2017 роках здобула нагороди на Каннському кінофестивалі. Також вона є володаркою кількох «Оскарів» за найкращі жіночі ролі у стрічках «Клют» та «Повернення додому». Серед нагород акторки також перемоги у кінопреміях «Золотий глобус», BAFTA, Emmy Award, Гільдії кіноакторів США тощо.

Як відомо, Каннський кінофестиваль триватиме до 23 травня. Церемонія відкриття пройшла у Великому театрі Люм’єр. До журі фестивалю долучилися відомі актори та кінопродюсери: акторка Демі Мур, режисер Пак Чхан Ук, акторка Рут Негга, режисерка Лора Вандель, режисерка Хлоя Чжао, режисер Дієго Сеспедес, актор Ісаак де Банколе, сценарист Поль Лаверті та актор Стеллан Скашгорд.

Також «Главком» повідомляв, хто зі знаменитостей підкорив відкриття Каннського кінофестивалю, та робив огляд найкращих суконь акторок. Зокрема, на заході показалися відомі актори та артисти. Серед них – Демі Мур, Джоан Коллінз, Філіппін Леруа-Больє, Гайді Клум та інші.

Теги: шоубіз голлівудський актор акторка Каннський кінофестиваль

