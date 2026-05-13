88-річна голлівудська зірка Джейн Фонда відкрила Каннський кінофестиваль 2026 (фото)

Джейн Фонда у сукні від Gucci на Каннському кінофестивалі

Джейн Фонда відкрила Каннський кінофестиваль разом із акторкою Гун Лі

13 травня почався 79-й Каннський кінофестиваль. На церемонію відкриття була запрошена легендарна американська акторка Джейн Фонда, яка оголосила про старт кінофестивалю. Про це пише «Главком».

Джейн Фонда спершу вийшла на червону доріжку 79-го Каннського кінофестивалю. Зірка позувала перед камерами в елегантній сукні чорного кольору від бренду Gucci. Сукня акторки була вишита чорними блискучими лелітками.

88-річна кінопродюсерка відкрила 79-й Каннський кінофестиваль разом із китайською акторкою Гун Лі. На кадрах акторки показалися в сукнях одного кольору та емоційно оголосили про старт щорічного кінофестивалю.

«Кіно завжди було актом опору, тому що ми розповідаємо історії, а історії – це те, що робить цивілізацію, історії, які викликають співчуття до маргіналізованих, історії, які дозволяють нам відчувати себе крізь відмінності. Давайте святкувати зухвалість, свободу та шалений акт творення», – виголосила Джейн Фонда під час оголошення відкриття.

Джейн Фонда є популярною американською акторкою, моделлю, письменницею та кінопродюсеркою. Зірка Голлівуду у 2007 та 2017 роках здобула нагороди на Каннському кінофестивалі. Також вона є володаркою кількох «Оскарів» за найкращі жіночі ролі у стрічках «Клют» та «Повернення додому». Серед нагород акторки також перемоги у кінопреміях «Золотий глобус», BAFTA, Emmy Award, Гільдії кіноакторів США тощо.

Як відомо, Каннський кінофестиваль триватиме до 23 травня. Церемонія відкриття пройшла у Великому театрі Люм’єр. До журі фестивалю долучилися відомі актори та кінопродюсери: акторка Демі Мур, режисер Пак Чхан Ук, акторка Рут Негга, режисерка Лора Вандель, режисерка Хлоя Чжао, режисер Дієго Сеспедес, актор Ісаак де Банколе, сценарист Поль Лаверті та актор Стеллан Скашгорд.

