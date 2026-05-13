Якими були образи зірок на відкритті Каннського кінофестивалю 2026: огляд найкращих суконь (фото)

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Зірки з’явилися на червоній доріжці в образах від всесвітньо відомих брендів

12 травня на півдні Франції в Каннах відбулося відкриття Каннського кінофестивалю. На червоній доріжці з’явилися зірки світового кінематографа. «Главком» розповідає, хто зі знаменитостей підкорив відкриття кінофестивалю своїми образами.

Церемонія відкриття пройшла у Великому театрі Люм’єр. 79-й Каннський кінофестиваль триватиме до 23 травня. На заході показалися відомі актори та артисти. Серед них Демі Мур, Джоан Коллінз, Філіппін Леруа-Больє, Гайді Клум та інші.

Демі Мур

Демі Мур у сукні від бренду Jacquemus фото: Reuters

Американська акторка та продюсерка Демі Мур вийшла на червону доріжку в сукні популярного французького модного дому Jacquemus. Вбрання Демі Мур було вкрите срібними лелітками, сукня складалася з корсета та довгої спідниці зі шлейфом. Оголену шию акторки прикрасило широке срібне кольє.

Гайді Клум

Гайді Клум на відкритті Каннського кінофестивалю 2026 фото: Reuters

Популярна німецька супермодель, акторка та телеведуча, Гайді Клум засяяла на червоній доріжці в довгій золотій сукні з великою квіткою на грудях. Акценту сукні зірки додавали шлейф та незвичайний дизайн.

Джейн Фонда

88-річна Джейн Фонда у сукні від Gucci відкрила Каннський кінофестиваль фото: Reuters

Видатна американська акторка, модель та кінопродюсерка Джейн Фонда з’явилась на Каннському кінофестивалі в чорній стриманій сукні від Gucci, повністю вкритій блискучими лелітками. На шиї акторки було акцентне кольє з блакитним діамантом. 88-річна зірка стала особливою гостею 79-го Каннського кінофестивалю, вона оголосила про його відкриття.

Філіппін Леруа-Больє

Французька актриса Філіппін Леруа-Больє у сукні від Saint Laurent фото: Reuters

Французька актриса Філіппін Леруа-Больє відвідала відкриття кінофестивалю в сукні від бренду Saint Laurent. Акторка обрала довгу сукню бузкового кольору з об’ємними рюшами.

Джоан Коллінз

Джоан Коллінз у сукні від Stephane Rolland фото: Reuters

Британська акторка та продюсерка Джоан Коллінз вийшла на червону доріжку в ефектній білій сукні з воланами від французького модного дизайнера Stephane Rolland (Стефана Роллана). Сукня зірки мала об’ємний верх та витончений силует на стегнах, який звужувався до низу, переходячи у шлейф. Акценту образу Джоан Коллінз додали чорні рукавички та масивні срібні прикраси: кольє та сережки.

Анаїс Демустьє

Анаїс Демустьє в сукні від Prada фото: Reuters

Серед зірок, які вийшли на червону доріжку відкриття кінофестивалю, була і 38-річна французька акторка театру Анаїс Демустьє. Актриса обрала для заходу тендітну сукню з квітковим принтом від бренду Prada.

Келлі Резерфорд

Зірка серіалу «Пліткарка» Келлі Резерфорд в образі від Giorgio Armani фото: Reuters

Американська акторка Келлі Резерфорд, відома за ролями в серіалах «Пліткарка» та «Район Мелроуз», обрала для фестивалю сукню від бренду Giorgio Armani. Акторка надала перевагу спокійному образу із чорною та прямою сукнею, зібраною зачіскою та мінімалістичними прикрасами.

До слова, цьогорічний Каннський кінофестиваль відкрила історична комедія «Електричний поцілунок» режисера П’єра Сальвадорі. У стрічці зіграли французькі актори: Піо Мармай, Анаїс Демустьє, Жиль Леллуш, Вімала Понс та Гюстав Керверн.

До журі кінофестивалю долучилися: акторка Демі Мур, режисер Пак Чхан Ук, акторка Рут Негга, режисерка Лора Вандель, режисерка Хлоя Чжао, режисер Дієго Сеспедес, актор Ісаак Де Банколе, сценарист Поль Лаверті та актор Стеллан Скарсгард.

Як повідомляв «Главком», український документальний фільм «Пересікаючи Окс» покажуть на кінофестивалі в Каннах Cannes Docs. Цю стрічку створили режисерка Світлана Ліщинська та продюсерка Ольга Гібелінда. Фільм «Пересікаючи Окс» потрапив до секції Spotlighted Projects, де презентують повнометражні документальні проєкти в програмі Cannes Docs. Ця програма відбувається в межах кіноринку Marché du Film Каннського кінофестивалю.