Українська акторка Анастасія Пустовіт відвідала Каннський кінофестиваль (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Анастасія Пустовіт (друга зліва) на Каннському кінофестивалі
фото: Getty Images
Анастасія Пустовіт зіграла головну роль у фільмі, який представляють на Каннському кінофестивалі

Акторка та волонтерка Анастасія Пустовіт показалася на фотоколі 79-го Каннського кінофестивалю разом з колегами. На найпрестижнішому кінофорумі світу буде представлено фільм «Весна». Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис акторки в Іnstagram.

На Каннському кінофестивалі Анастасія Пустовіт вийшла на офіційну передпрем'єрну сесія для фотографів та преси, де перед камерами позують актори та режисери стрічок.

Разом з Анастасією Пустовіт у Каннах на фотокол вийшов литовський актор Кястутіс Ціценас, який зіграв головну роль. Також поруч з акторами показалися й інші митці, що доклали зусиль до створення стрічки.

Анастасія Пустовіт на Каннському кінофестивалі
До слова, Анастасія Пустовіт вийшла на фотосесію на Каннському кінофестивалі у вишуканому вбрані: чорному жакеті та спідниці. Образ акторки підкреслили чорні прозорі рукавиці та вишитий на жакеті тризуб.

Фільм «Весна» режисера Ростислава Кирпиченка було знято у копродукції Литвою та Францією. Стрічка увійшла до офіційної програми Каннського кінофестивалю, її представлять у секції «Спеціальні сеанси». Фільм «Весна» розповідає про історію, яка розгортається на тимчасово окупованих територіях України.

У центрі сюжету 35-річний священник Андрій, якого зіграв Кястутіс Ціценас, допомагає родинам загиблих людей, чиї тіла залишилися на окупованих територіях. Оскільки окупанти забороняли ховати загиблих цивільних, священник ідентифікував тіла та повертав їх родинам, допомагаючи організовувати поховання.

Нагадаємо, українська режисерка Жанна Озірна здобула премію Build Your Dream на Каннському кінофестивалі за стрічку «Медовий місяць» – дебютний повнометражний фільм про перші дні повномасштабного вторгнення. Разом із нагородою режисерка отримала 46 тисяч доларів, які спрямує на роботу над наступними проєктами.

