Український фільм потрапив у програму Каннського кінофестивалю: про що стрічка

Юлія Відміцька
Кадр зі стрічки «Пересікаючи Окс»
фото: пресслужба команди фільму «Пересікаючи Окс»

Стрічку «Пересікаючи Окс» представлять у межах кіноринку Marché du Film

Український документальний фільм «Пересікаючи Окс» покажуть на кінофестивалі в Каннах Cannes Docs. Цю стрічку створили режисерка Світлана Ліщинська та продюсерка Ольга Гібелінда. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Української Кіноакадемії. 

Фільм «Пересікаючи Окс» потрапив до секції Spotlighted Projects, де презентують повнометражні документальні проєкти в програмі Cannes Docs. Ця програма відбувається в межах кіноринку Marché du Film Каннського кінофестивалю.

«Пересікаючи Окс» – це документальна стрічка про героїню режисерку Марину та її знайомство з радянським солдатом, який повернувся з Афганістану. Зокрема, у фільмі досліджується травматична спадщина радянського минулого.

Свою роботу над стрічкою «Пересікаючи Окс» прокоментувала режисерка Світлана Ліщинська в пресрелізі Суспільному Культура. «Я працюю над цим проєктом уже понад два роки, і для мене важливо проходити цей шлях без поспіху, глибоко занурюючись у матеріал. Відбір до Cannes Docs – це велика радість і знак того, що ця історія може бути важливою не лише для України, а і для інших посттоталітарних суспільств», – розповіла Світлана Ліщинська.  

Кадр з фільму «Пересікаючи Окс»
Marché du Film відбудеться з 12 по 20 травня, де покажуть українську стрічку «Пересікаючи Окс». «Для нас це важливий крок у міжнародному розвитку проєкту та можливість представити історію, яка говорить не лише про минуле, а і про те, як воно продовжує формувати сучасність», – додала Ольга Гібелінда.

Як відомо, Crossing Oxus («Пересікаючи Окс») уже представлявся на закордонному кіноринку, а саме на East Doc Platform у Празі. Стрічка здобула нагороду The Docs Up Fund Award.

