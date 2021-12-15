Катя Осадчая поделилась волшебными кадрами с отпуска в Риме (фото)

Телеведущая Катя Осадчая вместе с мужем улетела на каникулы в Италию

Перед новогодними праздниками супружеская пара Осадчей и Горбунова решила отдохнуть от повседневной суеты и работы. Для этого влюбленные полетели в Италию. А именно радуют кадрами из Рима.

Для прогулки по романтическому городу ведущая выбрала комфортный и одновременно стильный образ. Катя позировала на камеру в уютном oversize свитере персикового цвета. Поверх надела стильную черную куртку. Поскольку на фотографиях Осадчая изображена не в полный рост, то не видно, с каким низом она соединила такой наряд.

Волосы знаменитость уложила в локоны и завязала их в низкий хвост. На лице Катя сделала едва заметный макияж, лишь чуточку выровняв тон кожи.

«В мою коллекцию закатов. С площади Венеции сказочный вид», – написала под фото Осадчая.

В комментариях поклонники засыпали ведущую комплиментами:

«Сказочная красавица! Сказочные пейзажи!»;

«Какая красота!»;

«Какая вы красавица!»;

«Катя, вы солнышко!».

Напомним, телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая устроили себе небольшой отпуск в Италии. «Римские каникулы – наша маленькая семейная традиция, – написала Катя в Инстаграм. – Рим в декабре – машина времени, телепортация в теплую осень». Супруги много гуляли по улицам древнего города. Юрий признался в одном из своих «римских» сторис, что в некоторых знаковых для них с Катей местах они почему-то всегда оказываются ночью – так складывается.