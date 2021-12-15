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    Катя Осадчая поделилась волшебными кадрами с отпуска в Риме (фото)

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    На площади Венеции в Риме звезда продемонстрировала нежный образ в персиковом свитере - Катя Осадчая поделилась волшебными кадрами с отпуска в Риме (фото)
    На площади Венеции в Риме звезда продемонстрировала нежный образ в персиковом свитере
    Фото: instagram.com/kosadcha

    Телеведущая Катя Осадчая вместе с мужем улетела на каникулы в Италию

    Перед новогодними праздниками супружеская пара Осадчей и Горбунова решила отдохнуть от повседневной суеты и работы. Для этого влюбленные полетели в Италию. А именно радуют кадрами из Рима.

    Для прогулки по романтическому городу ведущая выбрала комфортный и одновременно стильный образ. Катя позировала на камеру в уютном oversize свитере персикового цвета. Поверх надела стильную черную куртку. Поскольку на фотографиях Осадчая изображена не в полный рост, то не видно, с каким низом она соединила такой наряд.

    Волосы знаменитость уложила в локоны и завязала их в низкий хвост. На лице Катя сделала едва заметный макияж, лишь чуточку выровняв тон кожи.

    «В мою коллекцию закатов. С площади Венеции сказочный вид», – написала под фото Осадчая.

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    Катя Осадчая поделилась волшебными кадрами с отпуска в Риме (фото)
    Катя Осадчая поделилась волшебными кадрами с отпуска в Риме (фото)
    Катя Осадчая поделилась волшебными кадрами с отпуска в Риме (фото)
    Катя Осадчая поделилась волшебными кадрами с отпуска в Риме (фото)
    Катя Осадчая поделилась волшебными кадрами с отпуска в Риме (фото)
    Катя Осадчая поделилась волшебными кадрами с отпуска в Риме (фото)
    Катя Осадчая поделилась волшебными кадрами с отпуска в Риме (фото)
    Катя Осадчая поделилась волшебными кадрами с отпуска в Риме (фото)
    Фото: instagram.com/kosadcha

    В комментариях поклонники засыпали ведущую комплиментами:

    • «Сказочная красавица! Сказочные пейзажи!»;
    • «Какая красота!»;
    • «Какая вы красавица!»;
    • «Катя, вы солнышко!».

    Напомним, телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая устроили себе небольшой отпуск в Италии. «Римские каникулы – наша маленькая семейная традиция, – написала Катя в Инстаграм. – Рим в декабре – машина времени, телепортация в теплую осень». Супруги много гуляли по улицам древнего города. Юрий признался в одном из своих «римских» сторис, что в некоторых знаковых для них с Катей местах они почему-то всегда оказываются ночью – так складывается.

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    Теги: Юрий Горбунов отпуск Катя Осадчая
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    Катя Осадчая поделилась волшебными кадрами с отпуска в Риме (фото)