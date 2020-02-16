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    Шоу-биз

    В сети появились кадры со съемок «Матрицы 4» (видео)

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    <p>Фильм выйдет в прокат 21 мая 2021 года</p> <div></div> - В сети появились кадры со съемок «Матрицы 4» (видео)

    Фильм выйдет в прокат 21 мая 2021 года

    Фото: imdb

    Первая «Матрица» вышла в 1999 году

    Съемочная команда «Матрицы 4» отметила День всех влюбленных в Сан-Франциско возле одного из небоскребов. В этот день шли съемки каскадерского трюка на крыше. В сети появились видео, на которых очевидцы запечатлели с разных ракурсов повисших в воздухе актеров.

    Перезапуск «Матрицы» можно будет увидеть в кинотеатрах 21 мая 2021 года - в этот же день выйдет продолжение «Джона Уика», где главную роль также исполняет Киану Ривз.

    В «Матрице 4» к своей роли также вернется Кэрри-Энн Мосс (Тринити). В фильме также снимутся Яхья Абдул-Матин II («Аквамен», «Хранители»), Джессика Хенвик («Звездные войны: Пробуждение силы») и Нил Патрик Харрис («Исчезнувшая», «Звездный десант»).

    Первая «Матрица» вышла в 1999 году. В 2003 году вышло продолжение картины - «Матрица. Перезагрузка» и «Матрица. Революция».

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