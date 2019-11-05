Кейт Бекинсейл развелась с мужем спустя четыре года после разрыва отношений



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Кейт Бекинсейл instagram.com/katebeckinsale/

Еще недавно у Бекинсейл был роман с молоденьким комиком

Развод 46-летней голливудской звезды Кейт Бекинсейл и 46-летнего режиссера Лена Уайзмана официально завершен. Экс-супруги поделили имущество. О разрыве актрисы и режиссера стало известно в 2015-м году. Спустя год Лен подал документы на развод, ссылаясь на «непримиримые разногласия». Однако процесс затянулся из-за раздела имущества – характерная ситуация для голливудских пар.

Кейт и Лену удалось прийти к общему соглашению. Актриса отдала бывшему мужу особняк в Голливуде, но сохранила за собой драгоценности, все личные вещи, а также доходы, заработанные с момента разрыва.

Бекинсейл познакомилась с Уайзманом на съемках фильма «Другой мир» в 2003-м году. На тот момент Кейт встречалась с актером Майклом Шином, от которого родила дочь Лили.