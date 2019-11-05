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    Шоу-биз

    49-летняя Наоми Кэмпбелл в облегающем платье похвасталась идеальной фигурой

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    <p>Наоми Кэмпбелл</p> <p>instagram.com/naomi/</p> - 49-летняя Наоми Кэмпбелл в облегающем платье похвасталась идеальной фигурой

    Наоми Кэмпбелл

    instagram.com/naomi/

    Звезда порадовала поклонников откровенным образом

    49-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл появилась на торжественном вечере в эффектном платье Versace. Облегающий силуэт сделал супермодель настоящей королевой вечера. Платье в пол подчеркнуло все изгибы фигуры Черной пантеры.

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    49-летняя Наоми Кэмпбелл в облегающем платье похвасталась идеальной фигурой
    49-летняя Наоми Кэмпбелл в облегающем платье похвасталась идеальной фигурой
    49-летняя Наоми Кэмпбелл в облегающем платье похвасталась идеальной фигурой
    49-летняя Наоми Кэмпбелл в облегающем платье похвасталась идеальной фигурой
    49-летняя Наоми Кэмпбелл в облегающем платье похвасталась идеальной фигурой
    49-летняя Наоми Кэмпбелл в облегающем платье похвасталась идеальной фигурой
    49-летняя Наоми Кэмпбелл в облегающем платье похвасталась идеальной фигурой
    49-летняя Наоми Кэмпбелл в облегающем платье похвасталась идеальной фигурой
    49-летняя Наоми Кэмпбелл в облегающем платье похвасталась идеальной фигурой
    49-летняя Наоми Кэмпбелл в облегающем платье похвасталась идеальной фигурой
    49-летняя Наоми Кэмпбелл в облегающем платье похвасталась идеальной фигурой
    49-летняя Наоми Кэмпбелл в облегающем платье похвасталась идеальной фигурой
    49-летняя Наоми Кэмпбелл в облегающем платье похвасталась идеальной фигурой
    49-летняя Наоми Кэмпбелл в облегающем платье похвасталась идеальной фигурой
    49-летняя Наоми Кэмпбелл в облегающем платье похвасталась идеальной фигурой
    49-летняя Наоми Кэмпбелл в облегающем платье похвасталась идеальной фигурой
    49-летняя Наоми Кэмпбелл в облегающем платье похвасталась идеальной фигурой
    49-летняя Наоми Кэмпбелл в облегающем платье похвасталась идеальной фигурой
    49-летняя Наоми Кэмпбелл в облегающем платье похвасталась идеальной фигурой
    49-летняя Наоми Кэмпбелл в облегающем платье похвасталась идеальной фигурой

    Недавно Наоми Кэмпбелл в «голом» платье произвела фурор на гала-показе. Предлагаем посмотреть, как выглядели супермодели в детстве. Мы собрали самые дикие драки звезд, которые попали на видео.

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