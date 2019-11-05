Криштиану Роналду с пышногрудой любовницей поразили поклонников яркими образами



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Роналду и Джорджина Родригес

Влюбленные сделали ставку на красочные цвета и не прогадали

25-летняя Джорджина Родригес и 34-летний футболист Криштиану Роналду появились на церемонии вручения музыкальной премии MTV EMA в испанской Севилье.

Футболист надел яркий красный костюм. Возлюбленная знаменитости выбрала платье в пол синего с высоким разрезом и глубоким декольте.