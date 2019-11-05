  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Криштиану Роналду с пышногрудой любовницей поразили поклонников яркими образами

    • Розсилка
    Роналду и Джорджина Родригес - Криштиану Роналду с пышногрудой любовницей поразили поклонников яркими образами
    Роналду и Джорджина Родригес

    Влюбленные сделали ставку на красочные цвета и не прогадали

    25-летняя Джорджина Родригес и 34-летний футболист Криштиану Роналду появились на церемонии вручения музыкальной премии MTV EMA в испанской Севилье.

    Футболист надел яркий красный костюм. Возлюбленная знаменитости выбрала платье в пол синего с высоким разрезом и глубоким декольте.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Криштиану Роналду с пышногрудой любовницей поразили поклонников яркими образами
    Криштиану Роналду с пышногрудой любовницей поразили поклонников яркими образами
    Криштиану Роналду с пышногрудой любовницей поразили поклонников яркими образами
    Криштиану Роналду с пышногрудой любовницей поразили поклонников яркими образами
    Криштиану Роналду с пышногрудой любовницей поразили поклонников яркими образами
    Криштиану Роналду с пышногрудой любовницей поразили поклонников яркими образами
    Криштиану Роналду с пышногрудой любовницей поразили поклонников яркими образами
    Криштиану Роналду с пышногрудой любовницей поразили поклонников яркими образами
    Криштиану Роналду с пышногрудой любовницей поразили поклонников яркими образами
    Криштиану Роналду с пышногрудой любовницей поразили поклонников яркими образами
    Криштиану Роналду с пышногрудой любовницей поразили поклонников яркими образами

     Читайте также: «Выкиньте украинский паспорт»: украинцы отреагировали на международное признание Maruv, как российской певицы

     

    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ