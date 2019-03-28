Киану Ривз развлек пассажиров самолета, совершившего экстренную посадку



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Киану Ривз

Актер провел настоящую экскурсию для тех, кто впервые приехал на Западное побережье США

Киану Ривз - известный в Голливуде добряк. Его трогательные и открытые поступки не оставляют равнодушными никого и уже давно стали мемами.

Накануне стало известно о том, что актер снова сумел покорить сердца поклонников во время полета в Калифорнию. 23 марта лайнер, совершавший полет из Сан-Франциско в Бербанк, был вынужден совершить аварийную посадку в другом городке. Конечно, часть пассажиров самолета принялась паниковать, что на корню и пресек Ривз, начав шутить, развлекать людей, балагурить и фотографироваться с поклонниками.

После приземления в Бейкерсфилде авиакомпания пообещала предоставить пассажирам другой борт, но актер резонно заметил, что до Бербанка проще и быстрее будет добраться автобусом. Так что герой «Матрицы» тут же организовал поездку и, кстати, отправился в конечную точку путешествия вместе со всеми.

Как отмечают очевидцы, вел себя Киану как настоящий гид, рассказывая людям о тех местах, мимо которых они проезжали. Так что вряд ли кто-то из пассажиров злополучного рейса в итоге назвал поездку со звездой неудачной.