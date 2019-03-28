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    Шоу-биз

    Киану Ривз развлек пассажиров самолета, совершившего экстренную посадку

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    Киану Ривз&nbsp; - Киану Ривз развлек пассажиров самолета, совершившего экстренную посадку
    Киану Ривз 

    Актер провел настоящую экскурсию для тех, кто впервые приехал на Западное побережье США

    Киану Ривз - известный в Голливуде добряк. Его трогательные и открытые поступки не оставляют равнодушными никого и уже давно стали мемами.

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    Киану Ривз развлек пассажиров самолета, совершившего экстренную посадку
    Киану Ривз развлек пассажиров самолета, совершившего экстренную посадку
    Киану Ривз развлек пассажиров самолета, совершившего экстренную посадку
    Киану Ривз развлек пассажиров самолета, совершившего экстренную посадку
    Киану Ривз развлек пассажиров самолета, совершившего экстренную посадку
    Киану Ривз развлек пассажиров самолета, совершившего экстренную посадку
    Киану Ривз развлек пассажиров самолета, совершившего экстренную посадку
    Киану Ривз развлек пассажиров самолета, совершившего экстренную посадку
    Киану Ривз развлек пассажиров самолета, совершившего экстренную посадку
    Киану Ривз развлек пассажиров самолета, совершившего экстренную посадку
    Киану Ривз развлек пассажиров самолета, совершившего экстренную посадку
    Киану Ривз развлек пассажиров самолета, совершившего экстренную посадку
    Киану Ривз развлек пассажиров самолета, совершившего экстренную посадку
    Киану Ривз развлек пассажиров самолета, совершившего экстренную посадку

    Накануне стало известно о том, что актер снова сумел покорить сердца поклонников во время полета в Калифорнию. 23 марта лайнер, совершавший полет из Сан-Франциско в Бербанк, был вынужден совершить аварийную посадку в другом городке. Конечно, часть пассажиров самолета принялась паниковать, что на корню и пресек Ривз, начав шутить, развлекать людей, балагурить и фотографироваться с поклонниками.

    После приземления в Бейкерсфилде авиакомпания пообещала предоставить пассажирам другой борт, но актер резонно заметил, что до Бербанка проще и быстрее будет добраться автобусом. Так что герой «Матрицы» тут же организовал поездку и, кстати, отправился в конечную точку путешествия вместе со всеми.

    Как отмечают очевидцы, вел себя Киану как настоящий гид, рассказывая людям о тех местах, мимо которых они проезжали. Так что вряд ли кто-то из пассажиров злополучного рейса в итоге назвал поездку со звездой неудачной.

    знаменитости актер общество
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