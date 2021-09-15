20-летняя в купальнике. Ольга Сумская показала, как выглядела в молодости (фото)

На снимке артистка изображена на фоне реки

Легендарная украинская актриса Ольга Сумская показала, как выглядела в 20 лет. В сторис на своей странице в Instagram звезда опубликовала черно-белый снимок, на котором она изображена юной девушкой. На фото Ольга позирует перед камерой в купальнике на фоне реки. Ее длиннющие волосы, которые ранее были темного цвета, собраны в косу.

Артистка, которая и сейчас прекрасно выглядит, в молодости была очень красивой и имела стройную фигуру.

«20 лет... Коса моя!» — вспомнила Ольга.

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«Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.