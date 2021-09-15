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    20-летняя в купальнике. Ольга Сумская показала, как выглядела в молодости (фото)

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    Актриса Ольга Сумская - 20-летняя в купальнике. Ольга Сумская показала, как выглядела в молодости (фото)
    Актриса Ольга Сумская
    instagram.com/olgasumska/

    На снимке артистка изображена на фоне реки

    Легендарная украинская актриса Ольга Сумская показала, как выглядела в 20 лет. В сторис на своей странице в Instagram звезда опубликовала черно-белый снимок, на котором она изображена юной девушкой. На фото Ольга позирует перед камерой в купальнике на фоне реки. Ее длиннющие волосы, которые ранее были темного цвета, собраны в косу.

    Артистка, которая и сейчас прекрасно выглядит, в молодости была очень красивой и имела стройную фигуру.

    «20 лет... Коса моя!» — вспомнила Ольга.

    Ранее «Скотч» сообщал, почему Тина Кароль бросила пить.

    «Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

    Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Ольга Сумская
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    20-летняя в купальнике. Ольга Сумская показала, как выглядела в молодости (фото)