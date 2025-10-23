Головна Скотч Шоу-біз
Київ прощається з лідером гурту Green Grey: хто прийшов на похорон (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Прощання з українським музикантом, лідером та засновником рок-гурту Green Grey Андрієм Дизелем Яценком
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Прощальна церемонія розпочалася о 9:00 в Будинку кіно Національної спілки кінематографістів України

Сьогодні, 23 жовтня, Київ прощається з українським музикантом, лідером та засновником рок-гурту Green Grey Андрієм Дизелем Яценком, який помер 20 жовтня у віці 55 років. Про це повідомляє «Глаком».

Прощальна церемонія розпочалася о 9:00 в Будинку кіно Національної спілки кінематографістів України.

Андрій Яценко лежить у труні у своїй фірмовій бейсболці
Андрій Яценко лежить у труні у своїй фірмовій бейсболці
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Провести музиканта в останню путь до «Будинку Кіно» сходяться друзі на прихильника музиканта. Прощання триватиме до 11:30.

Серед інших відомих людей, які проводять Дизеля в останню путь були співаки Віктор Павлік, Джамала і Тарас Тополя, шоумен Андрій Джеджула, а також нардеп Микола Тищенко. Востаннє побачити музиканта прийшов і його колега по гурту Green Grey Мурік.

Андрій Джеджула
Андрій Джеджула
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Тарас Тополя на прощанні з музикантом
Тарас Тополя на прощанні з музикантом
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Віктор Павлик прощається з Андрієм Дизелем Яценком
Віктор Павлик прощається з Андрієм Дизелем Яценком
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Джамала прощається з Андрієм Дизелем Яценком
Джамала прощається з Андрієм Дизелем Яценком
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Другий соліст гурту Green Grey Дмитро Муравицький Murik прощається з Яценком
Другий соліст гурту Green Grey Дмитро Муравицький Murik прощається з Яценком
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.u
Народний депутат України Микола Тищенко
Народний депутат України Микола Тищенко
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.u
Український музикант і лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка
Український музикант і лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Дружина Яценка Єва та співак Артем Пивоваров
Дружина Яценка Єва та співак Артем Пивоваров
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Артем Пивоваров. Прощання з Андрієм Дизелем Яценком
Артем Пивоваров. Прощання з Андрієм Дизелем Яценком
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Український музикант і фронтмен гурту O.Torvald, військовослужбовець Женя Галич прощається з Андрієм Дизелем Яценком
Український музикант і фронтмен гурту O.Torvald, військовослужбовець Женя Галич прощається з Андрієм Дизелем Яценком
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Олег Фагот Михайлюта, гурт ТНМК прощається з Андрієм Дизелем Яценком
Олег Фагот Михайлюта, гурт ТНМК прощається з Андрієм Дизелем Яценком
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

..

Прощання з українським музикантом, лідером та засновником рок-гурту Green Grey Андрієм Дизелем Яценком
Прощання з українським музикантом, лідером та засновником рок-гурту Green Grey Андрієм Дизелем Яценком
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Прощання з українським музикантом, лідером та засновником рок-гурту Green Grey Андрієм Дизелем Яценком
Прощання з українським музикантом, лідером та засновником рок-гурту Green Grey Андрієм Дизелем Яценком
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Прощання з українським музикантом, лідером та засновником рок-гурту Green Grey Андрієм Дизелем Яценком
Прощання з українським музикантом, лідером та засновником рок-гурту Green Grey Андрієм Дизелем Яценком
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Прощання з українським музикантом, лідером та засновником рок-гурту Green Grey Андрієм Дизелем Яценком
Прощання з українським музикантом, лідером та засновником рок-гурту Green Grey Андрієм Дизелем Яценком
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Прощання з українським музикантом, лідером та засновником рок-гурту Green Grey Андрієм Дизелем
Прощання з українським музикантом, лідером та засновником рок-гурту Green Grey Андрієм Дизелем
Яценком фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Прощання з українським музикантом, лідером та засновником рок-гурту Green Grey Андрієм Дизелем Яценком
Прощання з українським музикантом, лідером та засновником рок-гурту Green Grey Андрієм Дизелем Яценком
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Прощання з українським музикантом, лідером та засновником рок-гурту Green Grey Андрієм Дизелем Яценком
Прощання з українським музикантом, лідером та засновником рок-гурту Green Grey Андрієм Дизелем Яценком
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Труну з тілом музиканта до катафалку супровождували аплидисментами
Труну з тілом музиканта до катафалку супровождували аплидисментами
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Що відомо про Андрія Яценка?

Андрій Яценко – український рок-музикант, лідер та засновник гурту Green Grey, гітарист, композитор. Він народився 25 грудня 1969 року в Києві. Музикант взяв активну участь у створенні проєвропейського світосприйняття в Україні на зламі XX-XXI століть.

Київ прощається з лідером гурту Green Grey: хто прийшов на похорон (фото) фото 1
фото: Андрій Яценко/Facebook

Гурт Green Grey було засновано у 1993 році. В його складі були Дмитро Муравицький («Мурік») та Андрій Яценко («Дизель»). Гурт першим в історії України отримав нагороду MTV Europe Music Awards (у 1996 році в Лондоні; другу нагороду їм вручили 2009 року в Берліні).

Серед інших досягнень Green Grey – перші в українській історії виконавці, які підписали контракт із Pepsi (теж у 1996 році).

До слова, у 2023 році один із перших рок-гуртів незалежної України Green Grey неочікувано подякував третьому президенту Віктору Ющенку. Музиканти написали коментар під дописом Ющенка про Помаранчеву революцію.

Як повідомлялося, у 2022 році гурт Green Grey презентував українську версію однієї з найвідоміших своїх пісень – композиції «Емігрант».

