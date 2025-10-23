Київ прощається з лідером гурту Green Grey: хто прийшов на похорон (фото)

Прощання з українським музикантом, лідером та засновником рок-гурту Green Grey Андрієм Дизелем Яценком
Прощальна церемонія розпочалася о 9:00 в Будинку кіно Національної спілки кінематографістів України
Сьогодні, 23 жовтня, Київ прощається з українським музикантом, лідером та засновником рок-гурту Green Grey Андрієм Дизелем Яценком, який помер 20 жовтня у віці 55 років. Про це повідомляє «Глаком».
Прощальна церемонія розпочалася о 9:00 в Будинку кіно Національної спілки кінематографістів України.
Андрій Яценко лежить у труні у своїй фірмовій бейсболці
Провести музиканта в останню путь до «Будинку Кіно» сходяться друзі на прихильника музиканта. Прощання триватиме до 11:30.
Серед інших відомих людей, які проводять Дизеля в останню путь були співаки Віктор Павлік, Джамала і Тарас Тополя, шоумен Андрій Джеджула, а також нардеп Микола Тищенко. Востаннє побачити музиканта прийшов і його колега по гурту Green Grey Мурік.
Андрій Джеджула
Тарас Тополя на прощанні з музикантом
Віктор Павлик прощається з Андрієм Дизелем Яценком
Джамала прощається з Андрієм Дизелем Яценком
Другий соліст гурту Green Grey Дмитро Муравицький Murik прощається з Яценком
Народний депутат України Микола Тищенко
Український музикант і лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка
Дружина Яценка Єва та співак Артем Пивоваров
Артем Пивоваров. Прощання з Андрієм Дизелем Яценком
Український музикант і фронтмен гурту O.Torvald, військовослужбовець Женя Галич прощається з Андрієм Дизелем Яценком
Олег Фагот Михайлюта, гурт ТНМК прощається з Андрієм Дизелем Яценком
Труну з тілом музиканта до катафалку супровождували аплидисментами
Що відомо про Андрія Яценка?
Андрій Яценко – український рок-музикант, лідер та засновник гурту Green Grey, гітарист, композитор. Він народився 25 грудня 1969 року в Києві. Музикант взяв активну участь у створенні проєвропейського світосприйняття в Україні на зламі XX-XXI століть.
Гурт Green Grey було засновано у 1993 році. В його складі були Дмитро Муравицький («Мурік») та Андрій Яценко («Дизель»). Гурт першим в історії України отримав нагороду MTV Europe Music Awards (у 1996 році в Лондоні; другу нагороду їм вручили 2009 року в Берліні).
Серед інших досягнень Green Grey – перші в українській історії виконавці, які підписали контракт із Pepsi (теж у 1996 році).
До слова, у 2023 році один із перших рок-гуртів незалежної України Green Grey неочікувано подякував третьому президенту Віктору Ющенку. Музиканти написали коментар під дописом Ющенка про Помаранчеву революцію.
Як повідомлялося, у 2022 році гурт Green Grey презентував українську версію однієї з найвідоміших своїх пісень – композиції «Емігрант».
