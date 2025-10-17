Помер один із засновників легендарного гурту Kiss

Поза Kiss Фрейлі створив власну групу Frehley's Comet і випустив кілька сольних альбомів

Ейс Фрейлі, гітарист-засновник рок-гурту Kiss, помер у віці 74 років. Це підтвердила його родина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC News.

«Ми повністю розбиті горем і зневірені. У його останні хвилини нам пощастило оточити його любов'ю, турботою, спокійними словами, думками, молитвами та намірами, коли він покидав цей світ. Ми бережемо всі його найкращі спогади, його сміх і вшановуємо його силу та доброту, якими він обдаровував інших», – йдеться в заяві.

Про смерть музиканта інформувала його сім'я фото: People

Ця новина з'явилася лише через кілька тижнів після того, як Фрейлі скасував решту своїх концертів у 2025 році «через деякі тривалі медичні проблеми».

Фрейлі, чий сценічний образ у складі гурту називався «Космонавт», був введений разом з гуртом до зали слави рок-н-ролу в 2014 році. Справжнє ім'я музиканта Пол Деніел Фрейлі, він заснував гурт Kiss разом з Полом Стенлі, Джином Сіммонсом і Пітером Кріссом у Нью-Йорку в 1973 році. Вони стали відомими завдяки своїм живим виступам, які включали розфарбовування обличчя, дикі сценічні костюми та безліч піротехнічних ефектів. Згодом вони були одним з найпродаваніших гуртів усіх часів.

Ейс Фрейлі покинув групу в 1982 році, але повернувся в 1996 році. Потім він знову пішов у 2002 році, після першого прощального туру Kiss. У 1999 році він був номінований на премію Ґреммі за найкращий хард-рок-альбом «PsychoCircus».

Поза Kiss Фрейлі створив власну групу Frehley's Comet і випустив кілька сольних альбомів, останнім з яких був «10,000 Volts» 2024 року.

До слова, у жовтні співзасновник рок-гурту Kiss Джин Сіммонс був госпіталізований до лікарні після дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в американському місті Малібу (штат Каліфорнія).