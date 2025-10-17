Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Помер один із засновників легендарного гурту Kiss

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Помер один із засновників легендарного гурту Kiss
Ейс Фрейлі помер у віці 74 років
фото: wikimedia.org

Поза Kiss Фрейлі створив власну групу Frehley's Comet і випустив кілька сольних альбомів

Ейс Фрейлі, гітарист-засновник рок-гурту Kiss, помер у віці 74 років. Це підтвердила його родина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC News.

«Ми повністю розбиті горем і зневірені. У його останні хвилини нам пощастило оточити його любов'ю, турботою, спокійними словами, думками, молитвами та намірами, коли він покидав цей світ. Ми бережемо всі його найкращі спогади, його сміх і вшановуємо його силу та доброту, якими він обдаровував інших», – йдеться в заяві.

Про смерть музиканта інформувала його сім'я
Про смерть музиканта інформувала його сім'я
фото: People

Ця новина з'явилася лише через кілька тижнів після того, як Фрейлі скасував решту своїх концертів у 2025 році «через деякі тривалі медичні проблеми».

Фрейлі, чий сценічний образ у складі гурту називався «Космонавт», був введений разом з гуртом до зали слави рок-н-ролу в 2014 році. Справжнє ім'я музиканта Пол Деніел Фрейлі, він заснував гурт Kiss разом з Полом Стенлі, Джином Сіммонсом і Пітером Кріссом у Нью-Йорку в 1973 році. Вони стали відомими завдяки своїм живим виступам, які включали розфарбовування обличчя, дикі сценічні костюми та безліч піротехнічних ефектів. Згодом вони були одним з найпродаваніших гуртів усіх часів.

Ейс Фрейлі покинув групу в 1982 році, але повернувся в 1996 році. Потім він знову пішов у 2002 році, після першого прощального туру Kiss. У 1999 році він був номінований на премію Ґреммі за найкращий хард-рок-альбом «PsychoCircus».

Поза Kiss Фрейлі створив власну групу Frehley's Comet і випустив кілька сольних альбомів, останнім з яких був «10,000 Volts» 2024 року.

До слова, у жовтні співзасновник рок-гурту Kiss Джин Сіммонс був госпіталізований до лікарні після дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в американському місті Малібу (штат Каліфорнія).

Теги: смерть музикант

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для Кремля вигідно використовувати найманців, адже смерть іноземця не викликає суспільного резонансу в Росії
Росія почала масово вербувати кубинців на війну проти України – Forbes
8 жовтня, 01:58
Окупанти атакували Запоріжжя
Росіяни обстріляли Запорізьку область: є жертва та поранені
12 жовтня, 22:16
Поліція вважає, що причиною пожежі стало коротке замикання
В Індії загорівся пасажирський автобус: загинуло 19 людей, десятки отримали поранення
15 жовтня, 05:20
У Валенсії після злив знайшли тіло чоловіка, який помер 15 років тому
У Валенсії після злив знайшли тіло чоловіка, який помер 15 років тому
Вчора, 04:57
Тетяні Сакіян було 24 роки
Боролася за життя два тижні. У Києві померла 24-річна породілля, поранена під час атаки РФ
23 вересня, 18:51
Євгеній Матвєєв два роки і вісім місяців перебував у полоні окупантів
Загибель мера Дніпрорудного Матвєєва у полоні: з’явилися деталі
25 вересня, 18:53
Микола Гетьманов грав за харківський регбійний клуб «Легіон XIII»
На війні загинув регбіст Микола Гетьманов
6 жовтня, 11:18
За словами Олександра, в окупації було важко, він із дружиною наймалися на роботу у полях, аби якось вижити
Українець із Нової Каховки розповів, як окупанти змусили його воювати за Росію
11 жовтня, 21:14
Нардепка заявила, що для неї немає «червоних ліній» у публічній комунікації
Безугла зізналася, чому пише скандальні дописи у соцмережах
12 жовтня, 16:20

Соціум

Помер один із засновників легендарного гурту Kiss
Помер один із засновників легендарного гурту Kiss
Дрони та ракети атакували Сочі (відео)
Дрони та ракети атакували Сочі (відео)
Reuters розповів, що може завадити Україні бити по нафтовій інфраструктурі Росії
Reuters розповів, що може завадити Україні бити по нафтовій інфраструктурі Росії
Українські медикині врятували чоловіка після ДТП у Лондоні
Українські медикині врятували чоловіка після ДТП у Лондоні
В Ірландії вбито 17-річного підлітка з України
В Ірландії вбито 17-річного підлітка з України
Як штучний інтелект може допомогти у лікуванні раку
Як штучний інтелект може допомогти у лікуванні раку

Новини

В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua