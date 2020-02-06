Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью



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38-летняя Ким Кардашьян призналась, что стала вегетарианкой

Инстадива рассказала о питании своей семьи

Супруга Канье Уэста Ким Кардашьян ответила на интересующие фанатов вопросы. Она пояснила, что вместе с мужем и детьми перешла на растительное питание, но бывают случаи, когда они позволяют себе отклониться от диеты. Например, в качестве перекусов Ким любит чипсы Cheetos или Doritos и даже печенье Oreo.

«Я не люблю острое. Знаю, что для многих это может показаться необычным, но мне просто не нравится, когда много специй. Я люблю самые обычные чипсы, если у меня перекус», - написала звезда в Twitter. Кроме того, она не любит вафли или сладкую картошку.

По словам Кардашьян, на завтрак она обычно ест хлопья и вегетарианские сосиски, а на обед - вегетарианские тако или салат. Она также делает смузи из морских водорослей под названием Ирландский мох.

«В основном я ем растительную пищу. Больше никакого мяса. Мои дети тоже вегетарианцы. Хотя Норт - пескетарианка», - заявила Ким. Шестилетняя дочь инстадивы может есть рыбу и морепродукты, а также яйца и кисломолочные продукты.

После этих признаний Ким подверглась жесткой критике. Многие пользователи обвинили звезду в жестком обращении с детьми, отметив, что она должна кормить наследников нормальной пищей. Большинству не понравилось, что Кардашьян пытается привить свой образ жизни малышам, не давая им шанса сделать собственный выбор.