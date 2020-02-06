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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью

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    <p>38-летняя Ким Кардашьян призналась, что стала вегетарианкой</p> <div></div> - Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью

    38-летняя Ким Кардашьян призналась, что стала вегетарианкой

    Инстадива рассказала о питании своей семьи

    Супруга Канье Уэста Ким Кардашьян ответила на интересующие фанатов вопросы. Она пояснила, что вместе с мужем и детьми перешла на растительное питание, но бывают случаи, когда они позволяют себе отклониться от диеты. Например, в качестве перекусов Ким любит чипсы Cheetos или Doritos и даже печенье Oreo.

     «Я не люблю острое. Знаю, что для многих это может показаться необычным, но мне просто не нравится, когда много специй. Я люблю самые обычные чипсы, если у меня перекус», - написала звезда в Twitter. Кроме того, она не любит вафли или сладкую картошку.

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    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью
    Ким Кардашьян обвинили в жестоком обращении с дочерью

    По словам Кардашьян, на завтрак она обычно ест хлопья и вегетарианские сосиски, а на обед - вегетарианские тако или салат. Она также делает смузи из морских водорослей под названием Ирландский мох.

    «В основном я ем растительную пищу. Больше никакого мяса. Мои дети тоже вегетарианцы. Хотя Норт - пескетарианка», - заявила Ким. Шестилетняя дочь инстадивы может есть рыбу и морепродукты, а также яйца и кисломолочные продукты.

    После этих признаний Ким подверглась жесткой критике. Многие пользователи обвинили звезду в жестком обращении с детьми, отметив, что она должна кормить наследников нормальной пищей. Большинству не понравилось, что Кардашьян пытается привить свой образ жизни малышам, не давая им шанса сделать собственный выбор.

     Читайте также: Скарлетт Йоханссон в мини опозорилась на звездной вечеринке: снимки папарацци

                                                                                                                                                               

     

    образ жизни дети Кардашьян питание продукты
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