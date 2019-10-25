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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа

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    <p>Ким Кардашьян</p> <p>Фото: instagram.com/kimkardashian/</p> <p></p> - Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа

    Ким Кардашьян

    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    Теледива на мероприятии буквально сияла

    Ким Кардашьян и Канье Уэст стали гостями гала-вечера в Нью-Йорке. Основательница бьюти-империи выбрала латексное перламутровый наряд бренда Rick Owens и прозрачные босоножки. Топ с асимметричным верхом и облегающая юбка в пол идеально сели по фигуре звезды. Ким не стала надевать белья, придав образу большей сексуальности.

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    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа
    Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа

    Рэпер выглядел грустным, позируя фотографам, но стоило ему взглянуть на жену, на его лице начинала сиять улыбка. Канье нежно обнимал Ким за талию и трогательно шептал ей на ухо личные вещи.

     Читайте также: Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит

     

     

    Кардашьян Канье Уэст
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