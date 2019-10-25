Ким Кардашьян в перламутровом топе без белья взволновала мужа



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Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian/

Теледива на мероприятии буквально сияла

Ким Кардашьян и Канье Уэст стали гостями гала-вечера в Нью-Йорке. Основательница бьюти-империи выбрала латексное перламутровый наряд бренда Rick Owens и прозрачные босоножки. Топ с асимметричным верхом и облегающая юбка в пол идеально сели по фигуре звезды. Ким не стала надевать белья, придав образу большей сексуальности.

Рэпер выглядел грустным, позируя фотографам, но стоило ему взглянуть на жену, на его лице начинала сиять улыбка. Канье нежно обнимал Ким за талию и трогательно шептал ей на ухо личные вещи.