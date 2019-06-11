  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Ким Кардашьян впервые показала новорожденного сына Псалма

    • Розсилка
    Ким Кардашьян - Ким Кардашьян впервые показала новорожденного сына Псалма
    Ким Кардашьян

    У Ким Кардашьян и Канье Уэста четверо детей

    38-летняя Ким Кардашьян уже через месяц после рождения малыша решила его показать. Для этого мама сфотографировала его в кроватке.

    Модель поделилась первым снимком своего четвертого ребенка. Ким опубликовала фото мальчика, спящего в белом комбинезоне. «Псалм Уэст», – лаконично прокомментировала снимок миссис Кардашьян-Уэст.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Ким Кардашьян впервые показала новорожденного сына Псалма
    Ким Кардашьян впервые показала новорожденного сына Псалма
    Ким Кардашьян впервые показала новорожденного сына Псалма
    Ким Кардашьян впервые показала новорожденного сына Псалма
    Ким Кардашьян впервые показала новорожденного сына Псалма
    Ким Кардашьян впервые показала новорожденного сына Псалма
    Ким Кардашьян впервые показала новорожденного сына Псалма
    Ким Кардашьян впервые показала новорожденного сына Псалма
    Ким Кардашьян впервые показала новорожденного сына Псалма

    Звезда реалити-шоу и ее муж, 42-летний Канье Уэст  рассказали о появлении на свет ребенка 10 мая. Суррогатная мать родила семейной паре сына, которого назвали Псалм.

    После рождения Псалма теледива утверждала, что он очень похож на свою младшую сестру Чикаго. Теперь поклонники звездного семейства смогли сами в этом убедиться.

    У Ким Кардашьян и Канье Уэста четверо детей. Двое младших паре выносила суррогатная мать, потому что беременности звезды реалити-шоу были бы сопряжены с большими рисками для ее здоровья. Старшей дочери супругов Норт уже почти шесть лет, сыну Сейнту - три года, а Чикаго - год.

     

    модель Кардашьян Канье Уэст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ