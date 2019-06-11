Ким Кардашьян впервые показала новорожденного сына Псалма



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Ким Кардашьян

У Ким Кардашьян и Канье Уэста четверо детей

38-летняя Ким Кардашьян уже через месяц после рождения малыша решила его показать. Для этого мама сфотографировала его в кроватке.

Модель поделилась первым снимком своего четвертого ребенка. Ким опубликовала фото мальчика, спящего в белом комбинезоне. «Псалм Уэст», – лаконично прокомментировала снимок миссис Кардашьян-Уэст.

Звезда реалити-шоу и ее муж, 42-летний Канье Уэст рассказали о появлении на свет ребенка 10 мая. Суррогатная мать родила семейной паре сына, которого назвали Псалм.

После рождения Псалма теледива утверждала, что он очень похож на свою младшую сестру Чикаго. Теперь поклонники звездного семейства смогли сами в этом убедиться.

У Ким Кардашьян и Канье Уэста четверо детей. Двое младших паре выносила суррогатная мать, потому что беременности звезды реалити-шоу были бы сопряжены с большими рисками для ее здоровья. Старшей дочери супругов Норт уже почти шесть лет, сыну Сейнту - три года, а Чикаго - год.